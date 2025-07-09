Європа повинна тримати Україну озброєною до 2027 року – The Telegraph

Європа повинна забезпечувати Україну зброєю до того часу.

Після чергового нищівного ракетного удару по Києву, що тривав сім годин, стало відомо, що російські військові заводи отримали завдання масово виробляти ракети та дрони для атак далеко за межами фронту. Мета кремля — зламати моральний дух українців та продемонструвати їхню вразливість без західної протиповітряної оборони.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп, який планує повернення до влади, демонструє суперечливу позицію. З одного боку, він обіцяє постачання систем ППО Україні, з іншого — фактично блокує їх надходження. Білий дім виправдовує затримки потребою зберегти боєздатність американської армії. Проте, як зазначає Роджер Бойс, оглядач The Telegraph, Конгрес уже профінансував заміну переданих Україні систем, що водночас підтримує оборонно-промисловий сектор США.

Бойс вважає, що і Трамп, і путін покладаються на втому українців і надію на поступову капітуляцію Києва, яку можна буде подати як "мирну угоду". Водночас він прогнозує, що хід війни зміниться через нові технології, ефективну розвідку та посилення ролі європейських союзників. Зокрема, Бойс припускає, що конфлікт може тривати до 2027 року.

Європейські країни вже оголосили про збільшення оборонних витрат, але більшість зобов’язань почне діяти не раніше 2027-го. До того часу Європі доведеться подолати проблеми фрагментованості оборонної промисловості, низьких темпів виробництва та нестачі координації. Для прикладу, Україна наразі отримує 12 різних моделей основних танків з Європи, тоді як США надають лише одну — M1 Abrams.

Якщо Сполучені Штати в 2027 році переорієнтують свою увагу на можливий конфлікт навколо Тайваню, Європа повинна бути готова взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України. На думку Бойса, європейським союзникам Трампа слід уже зараз створити альтернативну систему допомоги Києву та розвивати співпрацю з українською оборонною промисловістю.

Мінімум 18 місяців, за словами аналітика, потрібно, аби Україна змогла здобути технічну перевагу над російською армією. До 2027 року Захід має шанс остаточно зламати стратегію путіна — як на полі бою, так і в економіці — через переказ заморожених російських активів на потреби України.

"Це потребує часу, але якщо до 2027 року вдасться перетворити російські поразки у стратегічний глухий кут, кремль може виявитися не лише ізольованим, а й остаточно знесиленим", — підсумовує Бойс.