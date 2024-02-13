Європа повинна витрачати більше на оборону – Мецола

Євросоюз має посилити свої оборонні можливості і бути готовим протистояти загрозам без підтримки свого давнього партнера у сфері безпеки – США.

Про це сказала президентка Європейського парламенту Роберта Метсола, повімдомляє Politico.

"Європа повинна витрачати більше коштів на оборону, щоб зміцнити оборонну промисловість і практикувати стратегічну автономію", - сказала вона.

За словами Мецоли, європейський "оборонний союз" повинен "доповнювати, а не конкурувати з НАТО".

"ЄС має бути готовим взяти на себе відповідальність у разі необхідності і бути готовим до будь-якого розвитку подій. Європа не може похитнутися, коли ми бачимо, що може статися по той бік Атлантики... Європа повинна бути сильною", – сказала президента ЄС.

Щодо ролі Європарламенту в озброєнні ЄС - євродепутати продовжуватимуть наполягати на тому, щоб спільні закупівлі і розробка озброєнь фінансувалися через спеціальний бюджет за спільним рішенням і під контролем парламенту.

За словами Мецоли, Ради ЄС Шарля Мішеля, військові витрати блоку сягнуть рекордних 270 мільярдів євро у 2023 році перед обличчям жорстокого повномасштабного вторгнення росії в Україну.