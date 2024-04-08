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ПОЛІТИКА

Європа повинна зміцнитися для нової ери самозабезпечення – The Times

08 квітня 2024, 18:38
Європа повинна зміцнитися для нової ери самозабезпечення – The Times
Джерело: pixabay
Злочини росії в Україні, а також звірства Хамас і кривава війна Ізраїлю в Секторі Гази різко нагадали про військові скорочення у Великій Британії та інших країнах за останні роки.

6 червня, виповниться 80 років з Дня висадки в Нормандії. Висадка в Нормандії, коли перші 160 тисяч солдатів союзників прибули на пляжі північної Франції, щоб розпочати звільнення Європи, стала моментом, коли США рішуче втрутилися, щоб захистити свободу на континенті. І хоча єдиний випадок застосування положення НАТО про взаємну оборону був на користь Америки — після терактів 11 вересня, коли Альянс відправив місію безпеки до Афганістану, — ядерна міць Вашингтона, зрештою, є тією парасолькою, під якою ховаються інші 31 член Альянсу.

Про це пише The Times.

Це більше не можна сприймати як належне. Дональд Трамп, давній критик НАТО, випереджає президента Байдена в опитуваннях у шести з семи штатів, де відбудуться вибори в США в листопаді. Зауваження Трампа про те, що він дозволить росіянам "робити все, що їм заманеться" з "порушниками" НАТО, які не досягли встановленої групою мети витрачати 2% ВВП на оборону, стало сумнозвісним.

Рік тому лише 11 членів Альянсу досягли показника у 2%, погодженого після того, як путін захопив Крим у 2014 році. Столтенберг заявив, що цього року ця цифра зросте до 18. Минулого тижня на дводенному саміті НАТО обговорювався план "захищеної від Трампа" західної підтримки України за допомогою п'ятирічної програми на 100 мільярдів доларів.

Британія належить до тієї меншості членів НАТО, яка постійно досягає показника у 2%. Вона витрачає близько 50 мільярдів фунтів стерлінгів на рік на оборону. За останнє десятиліття армія Британії підготувала понад 60 тисяч українських солдатів.

Злочини росії в Україні, а також звірства Хамас 7 жовтня і кривава війна Ізраїлю в Секторі Гази різко нагадали про військові скорочення у Великій Британії та інших країнах за останні роки. Існує майже двопартійна згода щодо необхідності змін. Консерватори пообіцяли збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП. Лейбористи натякнули, що вони будуть відповідати цим амбіціям, не беручи на себе твердих зобов'язань.

Але у все більш нестабільному світі, де суверенітет знову став прив'язаний до жорсткої сили, вибір, схоже, невеликий. Цими вихідними Столтенберг заявив в інтерв'ю Лаурі Кенссберг з BBC, що світ став "набагато небезпечнішим", зі зростаючими загрозами з боку "альянсу авторитарних держав" — росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Європаросія загрозаНАТО

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