Європа прагне переманити американських дослідників, поки Трамп скорочує їм фінансування – Politico

Дванадцять європейських урядів закликали Єврокомісію до створення відповідної програми

Група європейських країн розробляє стратегію для переманювання дослідників і науковців зі Сполучених Штатів у відповідь на скорочення американським урядом освіти та досліджень.

Дванадцять урядів у листі до Європейської комісії заявили, що Європейському Союзу потрібна програма для залучення талантів з-за кордону, "які можуть постраждати від втручання в дослідження та невмотивованих і жорстоких скорочень фінансування".

Лист без дати був адресований єврокомісару з інновацій Катерині Захарієвій і підписаний Францією, Чехією, Австрією, Словаччиною, Естонією, Латвією, Іспанією, Словенією, Німеччиною, Грецією, Болгарією та Румунією.

"Необхідно терміново організувати себе, щоб прийняти талантів, які хочуть або повинні залишити Сполучені Штати", – сказав міністр досліджень Франції Філіп Баптіст у заяві для Politico.

У листі США не згадуються, але є чіткі посилання.

"Поточний міжнародний контекст нагадує нам, що свобода науки може бути поставлена під загрозу будь-де та будь-коли", – йдеться в тексті.