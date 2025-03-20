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Європа прагне переманити американських дослідників, поки Трамп скорочує їм фінансування – Politico

20 березня 2025, 13:13
Європа прагне переманити американських дослідників, поки Трамп скорочує їм фінансування – Politico
Фото: Укрінформ
Дванадцять європейських урядів закликали Єврокомісію до створення відповідної програми
Група європейських країн розробляє стратегію для переманювання дослідників і науковців зі Сполучених Штатів у відповідь на скорочення американським урядом освіти та досліджень.
 
Про це пише Politico. 
 
Дванадцять урядів у листі до Європейської комісії заявили, що Європейському Союзу потрібна програма для залучення талантів з-за кордону, "які можуть постраждати від втручання в дослідження та невмотивованих і жорстоких скорочень фінансування".
 
Лист без дати був адресований єврокомісару з інновацій Катерині Захарієвій і підписаний Францією, Чехією, Австрією, Словаччиною, Естонією, Латвією, Іспанією, Словенією, Німеччиною, Грецією, Болгарією та Румунією.
 
"Необхідно терміново організувати себе, щоб прийняти талантів, які хочуть або повинні залишити Сполучені Штати", – сказав міністр досліджень Франції Філіп Баптіст у заяві для Politico.
 
У листі США не згадуються, але є чіткі посилання.
 
"Поточний міжнародний контекст нагадує нам, що свобода науки може бути поставлена під загрозу будь-де та будь-коли", – йдеться в тексті.
 
З того часу, як Дональд Трамп вступив на посаду в січні, дослідження та освіта США постраждали від масштабних скорочень. Міністерство освіти США почало скорочувати приблизно половину своєї робочої сили, а кілька університетів, включаючи Університет Джонса Гопкінса, скоротили робочі місця через втрату державного фінансування.
 
Лист включав кілька пропозицій щодо того, як залучити дослідників, включаючи спеціальне фінансування, імміграційну систему та зміцнення партнерства з "іншими провідними науковими країнами".
 
Країни хочуть, щоб Комісія організувала найближчими тижнями зустріч профільних міністрів ЄС, щоб розробити план.

 

Європанауковцівійна в Україніросія окупанти

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