Європа розкололася через питання розміщення миротворців в Україні – The Times

Європа самотужки може сформувати наземні сили

Велика Британія та інші європейські країни розділилися в думках щодо доцільності розгортання великомасштабних миротворчих сил в Україні.

Про це повідомили The Times дипломати та офіційні особи.

"Велика Британія, Франція та країни Північної Європи підтримують ідею європейської ініціативи щодо відправки десятків тисяч військовослужбовців у разі угоди про припинення вогню. Однак Німеччина та інші країни, як відомо, виступають проти", - пише видання.

Вважається, що країни Балтії та Польща занепокоєні тим, що пропонована місія може відвернути такі необхідні ресурси від прикордонних держав НАТО з росією, залишивши їх беззахисними.