Європа розкололася через питання розміщення миротворців в Україні – The Times
01 лютого 2025, 10:17
Європа самотужки може сформувати наземні сили
Велика Британія та інші європейські країни розділилися в думках щодо доцільності розгортання великомасштабних миротворчих сил в Україні.
Про це повідомили The Times дипломати та офіційні особи.
"Велика Британія, Франція та країни Північної Європи підтримують ідею європейської ініціативи щодо відправки десятків тисяч військовослужбовців у разі угоди про припинення вогню. Однак Німеччина та інші країни, як відомо, виступають проти", - пише видання.
Вважається, що країни Балтії та Польща занепокоєні тим, що пропонована місія може відвернути такі необхідні ресурси від прикордонних держав НАТО з росією, залишивши їх беззахисними.
Зазначається, що зростає консенсус щодо того, що таке постконфліктне розгортання потребуватиме "підтримки" Дональда Трампа і гарантій безпеки.
Високопоставлене джерело в британському уряді сказало, що Європа самостійно може сформувати наземні сили, якщо це необхідно, але міністри просили США забезпечити "повітряне прикриття". Це може бути у вигляді батарей зенітних ракет Patriot, які можуть збивати балістичні ракети або літаки за допомогою розвідувальних і спостережних засобів, можливостей, яких немає у Європи.
Британська армія теоретично могла б відправити дивізію чисельністю від 10 000 до 25 000 солдатів, сказало джерело в армії, хоча це може бути натяжкою, з огляду на те, що війська вже розміщені в Естонії.
Очікується, що Кір Стармер обговорить це питання з лідерами ЄС і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на зустрічі в Брюсселі.
Джон Хілі, міністр оборони, наполягає на тому, щоб Велика Британія продемонструвала сильне лідерство в цьому питанні. Однак деякі чиновники вважають, що їм ще належить переконати Рейчел Рівз, канцлера, у важливості України, і побоюються, що вона бачить у ній "грошову яму".
При цьому величезним каменем спотикання є те, чи погодиться путін на сили такого роду під час мирних переговорів під керівництвом США.