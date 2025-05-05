Європа ризикує програти космос Маску, Китаю та росії — НАТО вимагає рішучих дій

Адмірал Вандьє вважає, що континент повинен зосередитися на дешевших супутниках, щоб залишатися в "космічних перегонах".

Ілон Маск і ворожі країни, такі як Китай і росія, домінуватимуть у космосі, якщо європейські країни не об'єднають свої зусилля.

Про це заявив високопоставлений командувач НАТО в інтерв'ю Politico.

"Не може бути європейського суверенітету без зусиль в космосі. Сьогодні європейцям необхідно суттєве пробудження, навіть термінове, щоб почати діяти. Американці самі закликають до певної емансипації, до того, щоб європейці подорослішали й стали кращими в низці питань — і це стосується і космосу. Це величезна можливість", — сказав верховний головнокомандувач НАТО з питань трансформації адмірал П'єр Вандьє.

Війна росії проти України показала важливість космічних засобів для зв'язку на полі бою і збору розвідданих. Вона також висвітлила залежність Європи від дуже обмеженої кількості американських компаній — переважно SpaceX Ілона Маска — оскільки очікується, що конкурентна європейська система IRIS², не буде введена в експлуатацію до 2030 року.

Паралельно з цим, космос все більше стає потенційною зоною бойових дій.

Раніше цього місяця Космічне командування США описало космос як "стратегічне середовище, в якому точиться гостра боротьба", маючи на увазі, зокрема, Китай і росію, і додавши, що допомога союзників буде ключовим фактором для досягнення переваги.

"Сьогодні ми бачимо, як деякі гравці впроваджують космічну зброю", — сказав Вандьє, згадуючи орбітальну зброю — бомби, виведені на орбіту, які можуть падати за наказом і уникати виявлення системами раннього попередження, а також зброю, спрямовану на глушіння чи виведення з орбіти супутників.

Вандьє додає, що швидка мілітаризація космосу змінює архітектуру цієї сфери — і це вимагає від європейців переосмислення бізнес-моделі своїх компаній.

Він пояснив, що для того, щоб бути стійкими, країни більше не можуть покладатися лише на великі супутники на геостаціонарній орбіті й потребують також резервних угруповань на низькій навколоземній орбіті. За словами Вандьє, супутники на низькій орбіті коштують дешевше — від 100 до 150 тисяч доларів за штуку, порівняно з 300-400 мільйонами доларів за один геостаціонарний супутник. Їх також можна запускати частіше і з меншими витратами.

Хоча європейці є конкурентоспроможними в галузі геостаціонарних супутників завдяки таким компаніям, як ArianeGroup, так званому ринку New Space, де представлені відносно нові аерокосмічні компанії, все ж переважає в основному компанія SpaceX.

Деякі європейські стартапи намагаються проникнути в New Space — але з обмеженим успіхом. У Вандьє є ідеї щодо того, як європейці можуть спробувати залишитися в грі.

Вандьє представив Європейській комісії Європейський оборонний закон. За його словами, цей закон "створить умови для появи нових оборонних технологій шляхом встановлення фінансових, регуляторних і податкових умов, які заохочуватимуть молодих підприємців розробляти технології подвійного призначення для Європи".

Він також підтримує заклик США до європейців створити космічний ринок за зразком американського, що дозволить Космічному командуванню США отримати вигоду від комерційних технологій для забезпечення обізнаності в космічній сфері та розвідки на полі бою.