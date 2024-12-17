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ПОЛІТИКА

Європа серйозно не відповіла на загрози з боку росії – WP

17 грудня 2024, 18:21
Європа серйозно не відповіла на загрози з боку росії – WP
Фото: reuters.com
Європа знає, що їй потрібна більш жорстка відповідь, але не знайшла способу показати путіну, що він зазнає наслідків, якщо продовжуватиме в тому ж дусі.

владімір путін посилює свою тіньову війну саботажу, вбивств і дезінформації. Натомість країни Європи зосереджуються здебільшого на оборонних кроках: кращому обміні розвідданими й спостереженні, більш рішучому засудженні ймовірної агресії з боку москви, та зміцненні інфраструктури, щоб зробити її більш стійкою.

Європа знає, що їй потрібна більш жорстка відповідь, але не знайшла способу показати путіну, що він зазнає наслідків, якщо продовжуватиме в тому ж дусі.

Про це пишеThe Washington Post.

"Західні чиновники вважають, що тіньова війна путіна в Європі є частково засобом помсти за підтримку Заходом України. Але навряд чи йому потрібен привід, який дає розпочата ним війна. Ширші цілі путіна — посіяти тривогу і розбрат в Європі, поставити на місце західних союзників і випробувати рішучість НАТО. Він вважає себе втягненим у боротьбу проти Заходу; гібридна війна проти Європи є одним із фронтів цього конфлікту", — пише видання.

На початку цього року путін, схоже, подвоїв свою активність, коли по всій Європі почастішали атаки, які, на думку співробітників служб безпеки, мають відбиток російської військової розвідки.

"путін не відступить. Без рішучої реакції Заходу він продовжить свій гібридний наступ в Європі, а можливо, і в США. Тут не спрацюють застереження і посилення оборони. А от реальні наслідки можуть", — зазначає видання.

ЄвропавійнаНАТОВладімір Путін

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