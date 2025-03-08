Європа шукає баланс між підтримкою України та симпатією до Трампа – The Guardian

Деякі європейські політики бояться, що симпатія до Трампа вплине на їхню внутрішню підтримку

Праві популістські партії Європи розділилися в думках щодо того, наскільки дистанціюватися від тиску президента США Дональда Трампа на Україну. Деякі з них побоюються, що солідарність з американським лідером може нашкодити їхнім зусиллям із розширення внутрішньої підтримки.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що найсильніше занепокоєння з приводу ставлення Трампа до президента України Володимира Зеленського та зловісного наступу авторитаризму з боку адміністрації США проявляється серед популістських партій у Західній Європі та деяких скандинавських країнах. У Східній Європі ж підтримка американського лідера не слабшає, оскільки частина електорату в цьому регіоні ставиться до росії із симпатією.

У виданні звернули увагу на те, що є попередні ознаки того, що уряди країн, де лідери займають проукраїнську позицію, отримують приріст підтримки. Наприклад, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен має найвищий рейтинг в опитуваннях за рік. Раніше вона вступила в конфлікт із Трампом через його домагання на Гренландію.

Британський прем'єр Кір Стармер також пережив "міні-відродження" у внутрішній підтримці. У виданні підкреслили, що понад 53% виборців Реформістської партії ставляться до Трампа несприятливо. "Деяка дезорієнтація популістів полягає в тому, що вони зосереджені на внутрішніх проблемах, щоб використовувати нові коаліції. Що це означає для зовнішньої політики, так це те, що вона залишає величезний знак питання. Немає чіткої дорожньої карти, хіба що вони свідомо йдуть на трансакції або нетрадиційні дії. Будь-яка політика - це внутрішня політика, але для популістів це вдвічі важливіше, тому що вони так націлені на створення нових внутрішніх коаліцій", - розповів журналістам співдиректор Центру геополітики професор Вільям Герст.

За його словами, природні соратники Трампа знаходять це складним. Наприклад, Інгер Стойберг, лідерка правої партії "Демократи Данії", яка розкритикувала Трампа за те, як він спілкувався із Зеленським під час їхньої зустрічі в Овальному кабінеті.

У виданні поділилися, що деякі європейські політики досі не до кінця визначилися, яку позицію зайняти. Вони намагаються балансувати між підтримкою України та симпатією до адміністрації президента США.

Наприклад, голова ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен розкритикувала відмову Трампа від військової допомоги Україні. Вона заявила, що це "жорстокий крок" щодо українських військових. Крім цього політик напала на президента Франції Емманюеля Макрона за його "нереалістичний план європейської оборони" та ідею відправити французьких військових на українську землю.

Крім того, у виданні розповіли, що лідер ультраправої партії "Партія свободи" в Нідерландах Герт Вілдерс також був незадоволений сваркою Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті. Проте він підкреслив, що "антитрампівські настрої" не вигідні для Європи. За його словами, "без США не буде ні миру, ні громадян".