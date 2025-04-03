Європа шукає посередника: Макрон або Стармер можуть поговорити з путіним

До слова, про наміри поговорити з путіним, "коли прийде час", Макрон сигналізував ще в березні.

Учора стало відомо, що нова зустріч представників "коаліції охочих" відбудеться у штаб-квартирі НАТО 10 квітня. Тим часом президент Фінляндії Александр Стубб розповів, що її члени погодилися з тим, що хоча б один європейський лідер повинен поговорити з російським диктатором владіміром путіним, інформує MTV. І це, за його словами, повинен бути або французький президент Еммануель Макрон, або британський прем'єр-міністр Кір Стармер.

До слова, про наміри поговорити з путіним, "коли прийде час", Макрон сигналізував ще в березні.

"Я готовий говорити з президентом путіним, коли ми вважатимемо — і з президентом Зеленським, і з нашими європейськими партнерами — що час настав. Зараз ми входимо у фазу дискусій і переговорів, які в якийсь момент повністю виправдають дискусії з перемовниками та лідерами", — сказав тоді він.

Перший саміт "коаліції охочих" у Парижі, який відбувся наприкінці лютого, мав дати відповідь на запитання, чи готові європейські лідери до реальних кроків щодо гарантування безпеки України та Європи. Та замість конкретних рішень там пролунали самі лише обіцянки.