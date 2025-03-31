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ПОЛІТИКА

Європа шукає важелі впливу на фоні переговорів Трампа з росією – WP

31 березня 2025, 18:24
Європа шукає важелі впливу на фоні переговорів Трампа з росією – WP
Європейські чиновники кажуть, що санкції проти росії та плани введення військ в Україну свідчать про те, що у них теж є певні "козирі".

Відкидаючи вимогу росії скасувати західні санкції в обмін на припинення вогню в Чорному морі, європейські лідери демонструють, що вони все ще можуть бути гравцями на переговорах з Вашингтоном.

Європа прагне зберегти свої важелі впливу в той час, як президент Дональд Трамп намагається укласти угоду з росією, щоб зупинити війну в Україні. Але деякі з ключових вимог росії — зокрема, послаблення санкцій і припинення військової допомоги Україні — вимагають європейської підтримки.

Про це пише The Washington Post.

Європейські чиновники стали більш наполегливими щодо санкцій, які стали каменем спотикання в прагненні США поширити крихке, обмежене перемир'я в Україні на Чорне море. Минулого тижня Кремль поставив умовою такого перемир'я зняття західних санкцій з росії.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що для європейців зараз "не час" скасовувати санкції. Виступаючи після того, як він прийняв близько 30 лідерів у Парижі 27 березня, він сказав, що це буде не на часі, поки "не буде чітко встановлений мир".

Європейські чиновники також звинувачують путіна в тому, що він зволікає з припиненням вогню, щоб отримати поступки й збільшити розбіжності між Європою й адміністрацією Трампа на переговорах, які можуть змінити безпеку на континенті.

"Європейські лідери поки що залишаються непохитними. Як сказав один чиновник, якщо кремль хоче говорити про санкції, "усім доведеться говорити з нами". Але дипломати остерігаються, що їх звинуватять у тому, що вони блокують переговори, якщо команда Трампа вагатиметься щодо санкцій. Це може поставити їх на шлях зіткнення, коли вони вже конфліктують через торгівлю й оборону", — пише видання.

Європейські чиновники визнають, що послаблення санкцій буде частиною переговорів, хоча, на їхню думку, спочатку має відбутися тимчасове припинення вогню.

війнаДональд ТрамппереговориЄвросоюзсанкціі проти росії

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