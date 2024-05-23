Європа та Британія мають реагувати на китайську економічну загрозу – The Telegraph

Китай вже знищив сонячну енергетику ЄС, спочатку скопіювавши технологію, а потім заполонивши ринок.

ЄС буде змушений дотримуватися прикладу США й також запровадити тарифи проти Китаю, подобається йому це чи ні, інакше Європа зіткнеться з торговельним ударом від меркантилізму Сі Цзіньпіна. Потік автомобілів, акумуляторів та екологічно чистих компонентів з Китаю, разом узятих, становитиме екзистенційну загрозу для європейської моделі соціального ринку.

Британії також доведеться наслідувати цей приклад або стати останньою інстанцією для китайських компаній з великими боргами, які відчайдушно шукають закордонний ринок збуту для надлишкових товарів, які вони не можуть продати у власній депресивній економіці. Це може знищити виробничу базу Великої Британії протягом десятиліття. Про це пише The Telegraph.

Відкрита світова економіка не може співіснувати за нормальних умов торгівлі з деформованою китайською економікою, на яку припадає 13% світового споживання, але яка виробляє 31% світових промислових товарів. Це наслідок гіперінвестиційної стратегії, якою керує Комуністична партія.

Західні уряди змирилися з експортним "китайським цунамі", але тепер стало відомо, якої шкоди воно завдало згуртованості західних демократій. Більшість економістів припускали, що такий шок був одноразовим епізодом: світ відновить рівновагу, коли Китай перейде до економіки споживання. Цього не сталося.

"Вашингтон не збирається миритися з цим ще більшим "китайським шоком". Вони витісняють виробничі компанії з бізнесу в Європі. Ми не дозволимо цьому статися тут, в Америці. Ми не дозволимо Китаю заполонити наш ринок. Майбутнє електромобілів буде створено в Америці профспілковими працівниками. І крапка", — сказав Джо Байден.

Китай вже знищив сонячну енергетику ЄС, спочатку скопіювавши технологію, а потім заполонивши ринок. Він слідує тому ж сценарію з вітровими турбінами. На черзі електролізери. Незабаром це станеться і з електромобілями, оскільки китайські автовиробники можуть отримувати набагато більший прибуток з кожного автомобіля за кордоном, зазначає газета.

Політична економіка Європи не в тому стані, щоб пережити цей шок. Економічне зростання у великих розвинених країнах було незначним протягом 15 років.