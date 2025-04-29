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ПОЛІТИКА

Європа та Україна побоюються виходу Трампа з мирних переговорів — FT

29 квітня 2025, 08:05
Європа та Україна побоюються виходу Трампа з мирних переговорів — FT
За словами чотирьох співрозмовників FT, у Європі та Україні є переконання, що Трамп готовий вхопитись за будь-який "прорив" у переговорах про мир в Україні цього тижня, коли виповняться 100 днів його другого президентства.

Європейські та українські посадовці побоюються, що президент США Дональд Трамп може оголосити про вихід із "мирних переговорів" з Києвом і москвою, використовуючи як привід навіть незначний прогрес.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

За словами чотирьох співрозмовників FT, у Європі та Україні є переконання, що Трамп готовий вхопитись за будь-який "прорив" у переговорах про мир в Україні цього тижня, коли виповняться 100 днів його другого президентства.

Один європейський посадовець на умовах анонімності сказав виданню, що Трамп "створює ситуацію, в якій він дає собі привід піти і залишити вирішення проблеми Україні та нам (Європі. – Ред.)".

Він додав, що небажання владіміра путіна погодитися на ключові вимоги США та України, наприклад збереження боєздатних Збройних Сил України після завершення війни, а також складність війни змусили Трампа переоцінити свою прихильність до мирної угоди.

Співрозмовники FT сходяться на думці, що запропонований адміністрацією США "мирний план" виник із прагнення вписатись у часові рамки Трампа.

За словами одного із джерел видання, "є люди, які вважають, що росіяни можуть погодитися" на американський план, але "немає нічого, що могло б забезпечити реалізацію цієї пропозиції".

Деякі українські посадовці також заявили FT, що побоюються, що президент США вийде з "мирних переговорів". На цьому тлі Київ непублічно збільшив внутрішнє виробництво озброєння та активізував переговори з європейськими союзниками про майбутню допомогу, ідеться в матеріалі.

війнаДональд ТрамппереговориЄвросоюзперемир'я

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