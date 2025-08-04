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Європа віддасть Україні системи Patriot, але за певної умови – Euractiv

04 серпня 2025, 13:13
Європа віддасть Україні системи Patriot, але за певної умови – Euractiv
джерело slovoidilo
Суть пропозиції – країни НАТО віддають Києву вже наявні комплекси, а натомість швидко отримують нові від США.
Між США і країнами Європи обговорюється угода щодо передачі Україні додаткових систем ППО Patriot. 
 
Про це повідомляє Euractiv.
 
Низка держав, включно з Німеччиною, вимагають письмових гарантій від Вашингтона, що нові батареї надійдуть протягом восьми місяців. Інакше союзники побоюються залишитися з дірами у власній обороні.
 
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна розраховує на десять додаткових батарей Patriot. Зараз у Києва шість систем, наданих США, Німеччиною, Румунією та Нідерландами.
 
Німеччина вже передала три батареї і погодилася на ще п'ять. Але з огляду на їхнє розміщення на східному фланзі НАТО, у Берліна залишилося не більше шести комплексів. Нова поставка можлива тільки в разі отримання нових систем від США.
 
Виробництво американських Patriot не встигає за попитом. Одна батарея коштує близько 1 млрд доларів, кожна ракета – 4 млн доларів. Очікування поставок може зайняти від двох до семи років.
 
Raytheon і Lockheed Martin уже збільшують обсяги випуску ракет з 500 до 650 штук на рік. Виробник обіцяє наростити випуск GEM-T на 150% до 2028 року, а також інвестувати майже 1 млрд доларів у ланцюжки поставок і розширення потужностей.
 
Оператори систем Patriot у Європі – Німеччина, Греція, Нідерланди, Польща, Румунія та Іспанія. Але у всіх обмежені запаси, частина вже передана Києву. Вони мають у своєму розпорядженні близько двох десятків таких систем.
 
США розглядають пріоритетність поставок по країнах.
 
"Рішення ухвалює президент США", – заявив аналітик RUSI Тревор Тейлор.
 
Без прискорених поставок союзники не можуть гарантувати нові відправки. За словами представника Raytheon, компанія стикається з тими самими проблемами, що й інші оборонні виробники – дефіцитом критичних матеріалів і вибухових компонентів.
 
Деякі замовлення, як Румунії, вже відкладалися на роки. Якщо нова схема запрацює, Україна зможе отримати більше систем, але тільки за умови оперативної реакції США і нарощування виробництва.

 

Patriotвійна в Україніросія окупанти

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