Європа відновить виробництво ракет Starstreak, які постачаються Україні – WSJ

Виробництво ракет відновлюється вперше за більш ніж десятиліття.

Оборонна компанія Thales SA розпочне випуски ракет ППО Starstreak, знятих з виробництва десять років тому. Це може бути пов'язане із вдалим використанням цієї зброї в Україні.



Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Дане рішення може бути прикладом того, що Захід зіштовхнувся з певними проблемами у наявності озброєння.

Також повідомляється, що на відновлення виробництва може піти понад рік. Це пов'язано зі складністю їх виготовлення.



"Це займе деякий час, щоб замовити, виготовити та доставити ці ракети. Час виконання замовлення досить довгий", - сказав генеральний директор Thales Патріс Кейн.

Виробляти ракети планують на заводі, який розташований в Північній Ірландії. Спеціалісти також вже працюють над збільшенням виробництва двох інших важливих видів зброї для України.

Starstreak - це легкий зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів та літаків противника, що низько летять. Британська армія прийняла його на озброєння у 1997 році. Виробником він позиціонується як багатоцільовий комплекс. Унікальність Starstreak у швидкості - на шляху до цілі вони можуть розвивати понад 3 махи - це близько 3600 км за годину, або 1 км за секунду. Ракета має незвичну систему наведення - за допомогою лазерного променя, при якому оператор запускає ракету, щойно ціль з’явиться в оптично стабілізованому прицілі. Завдяки цьому Starstreak не можна «обманути/відволікти» ракетами чи іншими джерелами тепла.