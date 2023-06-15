Матеріали:
Теми:

Європа відновить виробництво ракет Starstreak, які постачаються Україні – WSJ

15 червня 2023, 19:21
Європа відновить виробництво ракет Starstreak, які постачаються Україні – WSJ
Виробництво ракет відновлюється вперше за більш ніж десятиліття.

Оборонна компанія Thales SA розпочне випуски ракет ППО Starstreak, знятих з виробництва десять років тому. Це може бути пов'язане із вдалим використанням цієї зброї в Україні.

Про це повідомляє  The Wall Street Journal. 

Дане рішення може бути прикладом того, що Захід зіштовхнувся з певними проблемами у наявності озброєння.

Також повідомляється, що на відновлення виробництва може піти понад рік. Це пов'язано зі складністю їх виготовлення.

"Це займе деякий час, щоб замовити, виготовити та доставити ці ракети. Час виконання замовлення досить довгий", - сказав генеральний директор Thales Патріс Кейн.

Виробляти ракети планують на заводі, який розташований в Північній Ірландії. Спеціалісти також вже працюють над збільшенням виробництва двох інших важливих видів зброї для України.
 

Starstreak - це легкий зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів та літаків противника, що низько летять. Британська армія прийняла його на озброєння у 1997 році. Виробником він позиціонується як багатоцільовий комплекс. Унікальність Starstreak у швидкості - на шляху до цілі вони можуть розвивати понад 3 махи - це близько 3600 км за годину, або 1 км за секунду. Ракета має незвичну систему наведення - за допомогою лазерного променя, при якому оператор запускає ракету, щойно ціль з’явиться в оптично стабілізованому прицілі. Завдяки цьому Starstreak не можна «обманути/відволікти» ракетами чи іншими джерелами тепла.

Європавиробництворакетивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Cуспільство
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Переклад iPress – 15 червня 2023, 11:39
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Бізнес & Фінанси
Корупційний післяшок. Україна може виграти війну, але втратити мир – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 червня 2023, 08:53
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Політика
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Переклад iPress – 14 червня 2023, 14:53
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Технології
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 12:49
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Політика
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 08:33
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Cуспільство
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Переклад iPress – 13 червня 2023, 13:32
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Cуспільство
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 червня 2023, 08:05
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Політика
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Переклад iPress – 12 червня 2023, 16:58
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється