Європа все ще конкурує з Китаєм за головний ринок збуту російського газу

Постачання трубопровідного газу "Газпрому" його небагатьом клієнтам, що залишилися, в Європі досягли 14,6 млрд кубометрів з січня по червень.

Європа, як і раніше, конкурує з Китаєм за звання головного покупця трубопровідного газу "Газпрому", навіть через два роки після того, як вторгнення росії в Україну призвело до скорочення постачання енергоносіїв на Захід.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає агентство, навіть після багатьох раундів міжнародних санкцій росія, як і раніше, постачає значні обсяги газу в окремі європейські країни, і цього року обсяги навіть збільшилися. Однак москва не уклала жодних нових угод щодо прискорення зростання своїх продажів до Китаю понад те, що вже було заплановано до краху її найбільшого експортного ринку.

Постачання трубопровідного газу "Газпрому" його небагатьом клієнтам, що залишилися, в Європі досягли 14,6 млрд кубометрів з січня по червень, згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на потоках через Україну і Турецький потік. Це значно нижче за річні продажі в регіон у розмірі близько 130-175 млрд кубометрів, що спостерігалися до вторгнення.

Однак це можна порівняти з 15,2 млрд кубометрів, які "Газпром" поставив до Китаю за першу половину цього року.

Розрахунки показують, що за підсумками 2024 року Європа та Китай по черзі ставали найбільшими покупцями російського трубопровідного газу.

Після вторгнення більшість країн ЄС знайшли альтернативу після того, як росія обмежила потоки у регіон у відповідь на підтримку Києва. Норвегія тепер постачає 30% газу блоку, але для деяких країн, включаючи Австрію, Угорщину та Словаччину, "Газпром" залишається критично важливим і зростаючим джерелом енергії. Постачання трубопроводами до регіону зросло більш ніж на 26% у першій половині року порівняно з попереднім роком, згідно з розрахунками Bloomberg.

Проте існує ризик цих потоків. Близько половини газу проходить через Україну, п'ятирічна транзитна угода "Газпрому" з якою спливає у грудні 2024 року. Київ неодноразово заявляв, що не продовжуватиме угоду, але європейські чиновники ведуть переговори про те, щоб газ продовжував надходити через країну, зазначає агентство.

росія роками заявляла, що планує розширити продажі до Китаю, але в найближчому майбутньому ця азіатська країна не наблизиться до розміру європейського ринку "Газпрому" до вторгнення. Середні ціни на східний експорт набагато нижчі.

Постачання газу "Газпрому" до Китаю трубопроводом "Сила Сибіру" мають вийти на повну потужність у 38 млрд кубометрів на рік у 2025 році, а ще 10 млрд кубометрів на рік будуть доступні так званим далекосхідним маршрутом з 2027 року. Досі кремль намагався, але не зміг підписати третій контракт із Китаєм на трубопровід через Монголію.