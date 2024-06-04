Європа з жахом готується до другого терміну Трампа – The Atlantic

Дональд Трамп може остаточно розірвати зв'язки США з Європою.

Європа налякана перспективою можливого виходу США з НАТО в разі повернення Дональда Трампа на президентську посаду.

Про це пише політичне видання США The Atlantic.

"Сполучені Штати залишили Європу після Першої світової війни. Це не був великий успіх. Я не можу точно сказати, якою буде наступна криза, чи наступний конфлікт, чи наступна війна. Але поки ми будемо разом, ніхто не зможе нам загрожувати – ми в безпеці", — казав генсек НАТО Єнс Столтенберг на квітневих урочистостях із нагоди 75-ї річниці створення альянсу.

Автор публікації зазначає, що очевидний страх Європи бути покинутою США читається не лише в промові генсека НАТО. Він постійно присутній в європейському політикумі – від Брюсселя до Талліна. Цей страх породжений кількома факторами – не лише російським вторгнення в Україну і зростаючим потенціалом агресора, але також нездатністю США своєчасно підтримати Україну, що вилилося в кількамісячне блокування великого пакету військової допомоги Конгресом США. І це на тлі відвертих натяків Дональда Трампа – потенційно нового президента США – вивести Америку з НАТО.

"Тривога величезна", — сказала автору статті Вікторія Нуланд, колишня заступниця міністра закордонних справ США.

За її словами, іноземні колеги прямо їй казали, що перший президентський термін Трампа багато хто сприйняв як випадковість. Але друге входження Трампа у Білий дім означатиме, що Європа вже ніколи не зможе довіряти Америці.

Однак не лише загроза виходу США з НАТО непокоїть європейців у зв’язку з можливим поверненням Трампа. Мати з ним справу було проблемою взагалі. Так, у Німеччині досі із нервовим сміхом згадують посла США Річарда Гренелла, якого призначив Трамп. Німецькі політики та журналісти описують його не як дипломата, а як політичного провокатора.

В першу чергу усі зі здриганням згадують офіційні вечірки, які влаштовувало посольство США в Німеччині, коли ним керував Греннел. Туди запрошували суміш ультраправих політиків, напівзаперечених інтелектуалів, віруючих християн, геїв-фанів Трампа та багатьох інших його друзів і прихильників.

"Це було фрік-шоу", — згадує один берлінський репортер.

Але також Греннелу пригадують вкрай недипломатичні заяви. Зокрема він прямо вимагав від німецького бізнесу негайно покинути Іран. Також він шокував німецький політикум заявою, про наміри відстоювати "інтереси президента США", хоча в таких випадках треба казати "інтереси США".

Голова вашингтонського бюро німецької газети Der Spiegel Рене Пфістер розповів автору публікації, що президентство Трампа поставило під сумнів бажання Америки залишатися лідером вільного світу.

"У німців завжди було враження, що, незалежно від політичної приналежності президента США, у великих питаннях можна покластися на Сполучені Штати. Я думаю, що ця впевненість повністю похитнулася", — сказав Пфістер.