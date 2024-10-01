Європа закінчується там, де проходить лінія фронту за визволення України – прем’єр Косова

На його думку, ЄС повинен ще більше підтримувати Україну у війні з росією.

Боротьба України проти вторгнення росії ведеться не лише за демократію, але й за Європу, за рахунок якої хоче розширюватися рф.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив прем'єр-міністр частково визнаної Республіки Косово Альбін Курті.

"Колись, вивчаючи географію, ми звикли думати, що Європа простягається до Уральських гір. Але тепер ми бачимо, що Європа закінчується там, де проходить лінія фронту за визволення України. У цьому сенсі війна українського народу – це війна не лише за демократію, але й за Європу, тому що РФ хоче розширюватися за рахунок Європи", - сказав прем’єр.

На його думку, Європейський Союз повинен ще більше підтримувати Україну у її визвольній боротьбі.