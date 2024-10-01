Європа закінчується там, де проходить лінія фронту за визволення України – прем’єр Косова
01 жовтня 2024, 13:35
Фото: 112.ua
На його думку, ЄС повинен ще більше підтримувати Україну у війні з росією.
Боротьба України проти вторгнення росії ведеться не лише за демократію, але й за Європу, за рахунок якої хоче розширюватися рф.
Про це в інтерв’ю УНІАН заявив прем'єр-міністр частково визнаної Республіки Косово Альбін Курті.
"Колись, вивчаючи географію, ми звикли думати, що Європа простягається до Уральських гір. Але тепер ми бачимо, що Європа закінчується там, де проходить лінія фронту за визволення України. У цьому сенсі війна українського народу – це війна не лише за демократію, але й за Європу, тому що РФ хоче розширюватися за рахунок Європи", - сказав прем’єр.
На його думку, Європейський Союз повинен ще більше підтримувати Україну у її визвольній боротьбі.
"Я вважаю, що країни-члени ЄС виявили високий рівень гостинності, загалом дуже добре приймають українських біженців. Однак цього недостатньо, адже йдеться лише про гуманітарний аспект. Недостатньо просто прийняти біженців – важливо допомогти Україні й українцям у визволенні. Вони наполегливо воюють за свою свободу, але для тих, хто залишається на окупованих територіях, щодень – це жах і терор. Варто про це пам'ятати. З моєї точки зору, Євросоюз досягнув найвищого ступеня єдності через війну в Україні. Але я переконаний, що вони могли б зробити більше для вашої боротьби за незалежність і свободу", - підкреслив Курті.
Він зауважив, що під час війни до НАТО приєдналися Швеція та Фінляндія, а тому потрібно, щоб і ЄС також розширився та ще більше допомагав Україні.