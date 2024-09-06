Європа закупила понад 1 млн тонн чавуну з росії попри встановлені квоти

Основний обсяг чавуну російського походження спрямовується до Італії, Латвії та Польщі.

Європейські металургійні компанії достроково вичерпали квоту на імпорт чавуну походженням з рф обсягом 1,14 млн тонн. При цьому імпорт до ЄС українського чавуну скорочується.

Про це свідчать дані Митниці ЄС.

Повна заборона на російський чавун, згідно з нинішніми пакетами санкцій, буде встановлена лише у 2026 році. Але, ймовірно, європейці продовжать для чавуну такі ж послаблення, як і для слябів, зауважує GMK Center.

Аналітики зазначають, що російський чавун є привабливою сировиною для деяких європейських металургів, оскільки постачальники з рф пропонують продукцію зі значними знижками, аби зацікавити споживачів. Основний обсяг чавуну російського походження спрямовується до Італії, Латвії та Польщі.