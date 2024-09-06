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Європа закупила понад 1 млн тонн чавуну з росії попри встановлені квоти

06 вересня 2024, 18:55
Європа закупила понад 1 млн тонн чавуну з росії попри встановлені квоти
Фото: nnm.me
Основний обсяг чавуну російського походження спрямовується до Італії, Латвії та Польщі.

Європейські металургійні компанії достроково вичерпали квоту на імпорт чавуну походженням з рф обсягом 1,14 млн тонн. При цьому імпорт до ЄС українського чавуну скорочується.

Про це свідчать дані Митниці ЄС.

Повна заборона на російський чавун, згідно з нинішніми пакетами санкцій, буде встановлена лише у 2026 році. Але, ймовірно, європейці продовжать для чавуну такі ж послаблення, як і для слябів, зауважує GMK Center.
 
Аналітики зазначають, що російський чавун є привабливою сировиною для деяких європейських металургів, оскільки постачальники з рф пропонують продукцію зі значними знижками, аби зацікавити споживачів. Основний обсяг чавуну російського походження спрямовується до Італії, Латвії та Польщі. 
 
З початком війни європейські металурги в рази скоротили імпорт чавуну з України, хоча українські виробники мають потенціал для покриття дефіциту відповідної сировини на ринку ЄС. Так, у січні-червні 2024 року закупівлі впали 8,5%. 
 
"Євросоюз з самого початку війни у 2022 році почав нарощувати імпорт чавуну з росії. Протягом довгого часу санкційні пакети не включали пряму заборону на імпорт російського чавуну, оскільки в ЄС є заводи, які традиційно залежать від постачань чавуну та сталевих напівфабрикатів з росії. У випадку зі слябами ЄС послабив обмеження та дозволив продовжувати імпорт з росії. Існує ризик, що цей кейс будуть намагатися використати для зняття обмежень на імпорт чавуну з рф. Продовження імпорту чавуну з рф негативно вплине на позиції українських виробників, які б могли замістити цю продукцію російського виробництва", – вважає аналітик GMK Center Андрій Глущенко.

 

ЄСметалургіявійна в Україніросія окупанти

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