Європа здатна виграти будь-яке протистояння з рф – Туск
06 березня 2025, 17:05
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Туск наголосив, що підніме питання посилення військової присутності ЄС і НАТО на кордонах з рф та білоруссю
Європа може виграти будь-яке протистояння з російською федерацією.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед початком засідання Євроради в Брюсселі, повідомляють Новини.LIVE.
"Європа як єдине ціле справді здатна виграти будь-яке протистояння з росією: фінансове, економічне чи військове. Ми просто повинні почати в це вірити і сьогодні це відбувається", - сказав він.
Туск наголосив, що підніме питання посилення військової присутності ЄС і НАТО на кордонах із росією та білоруссю, а також закликав до зміцнення трансатлантичного альянсу.
Він також зазначив, що європейська безпека не означає нехтування співпрацею зі США.
"Сьогодні Америка є дещо більш вимогливим і складним партнером. Але, посилюючи власну оборону, Європа має впливати на зміцнення трансатлантичних відносин. Збереження НАТО та союзу зі Сполученими Штатами повинно залишатися абсолютним пріоритетом", - зазначив польський прем'єр.