Європа здатна виграти будь-яке протистояння з рф – Туск

Туск наголосив, що підніме питання посилення військової присутності ЄС і НАТО на кордонах з рф та білоруссю

Європа може виграти будь-яке протистояння з російською федерацією.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед початком засідання Євроради в Брюсселі, повідомляють Новини.LIVE.

"Європа як єдине ціле справді здатна виграти будь-яке протистояння з росією: фінансове, економічне чи військове. Ми просто повинні почати в це вірити і сьогодні це відбувається", - сказав він.

Туск наголосив, що підніме питання посилення військової присутності ЄС і НАТО на кордонах із росією та білоруссю, а також закликав до зміцнення трансатлантичного альянсу.

Він також зазначив, що європейська безпека не означає нехтування співпрацею зі США.

"Сьогодні Америка є дещо більш вимогливим і складним партнером. Але, посилюючи власну оборону, Європа має впливати на зміцнення трансатлантичних відносин. Збереження НАТО та союзу зі Сполученими Штатами повинно залишатися абсолютним пріоритетом", - зазначив польський прем'єр.