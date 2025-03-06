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Європа здатна виграти будь-яке протистояння з рф – Туск

06 березня 2025, 17:05
Європа здатна виграти будь-яке протистояння з рф – Туск
Фото: Shutterstock
Туск наголосив, що підніме питання посилення військової присутності ЄС і НАТО на кордонах з рф та білоруссю
Європа може виграти будь-яке протистояння з російською федерацією.
 
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск перед початком засідання Євроради в Брюсселі, повідомляють Новини.LIVE.
 
"Європа як єдине ціле справді здатна виграти будь-яке протистояння з росією: фінансове, економічне чи військове. Ми просто повинні почати в це вірити і сьогодні це відбувається", - сказав він.
 
Туск наголосив, що підніме питання посилення військової присутності ЄС і НАТО на кордонах із росією та білоруссю, а також закликав до зміцнення трансатлантичного альянсу.
 
Він також зазначив, що європейська безпека не означає нехтування співпрацею зі США.
 
"Сьогодні Америка є дещо більш вимогливим і складним партнером. Але, посилюючи власну оборону, Європа має впливати на зміцнення трансатлантичних відносин. Збереження НАТО та союзу зі Сполученими Штатами повинно залишатися абсолютним пріоритетом", - зазначив польський прем'єр.
Тусквійна в Україніросія окупанти

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