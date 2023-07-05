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CУСПІЛЬСТВО

Європа зіткнулася з масштабною посухою – ЗМІ

05 липня 2023, 12:12
Європа зіткнулася з масштабною посухою – ЗМІ
Фото:un.org
В останні роки Європа втрачає більше ґрунтових вод, ніж замінюється дощами.

Європа стикається з посухою, підземні води втрачають більше, ніж відновлюються за рахунок дощів.

Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляється, понад третина континенту в даний час знаходяться в стані попередження про посуху, причому 10% відчувають сильну посуху.

Через посуху почалися проблеми з водою, адже через підвищення температури річки та канали пересихають.

Як повідомляється, така ситуація в різних формах спостерігається з 2018 року, і, за оцінками, загальна втрата води в Європі становить близько 84 мільярдів тонн на рік.

Недавнє велике дослідження, проведене одним з австрійських університетів, показало, що зараз Європа регулярно втрачає набагато більше грунтових вод, ніж заміщається дощами.

Так, в деяких частинах Франції і більшої частини Іспанії діють обмеження на воду. Лідери обох країн заявили, що нестача прісної води є гострою національною проблемою.

У Португалії посуха охопила понад 90% території, що спонукало уряд вимагати допомоги ЄС для бідних фермерів. А в Німеччині уряд настільки стурбований безпекою води, що вперше розробив національну водну стратегію.

Європапосуха

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