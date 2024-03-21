Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європа зіткнулася з потоком дезінформації із рф – FT

21 березня 2024, 11:15
Європа зіткнулася з потоком дезінформації із рф – FT
Фото: з вільних джерел
Для боротьби із дезінформацією в Інтернеті Єврокомісія може запровадити штрафи для соцмереж.

Проросійські націоналістичні партії отримують високі результати у Франції, Німеччині та інших країнах, тому кремль зацікавлений у посиленні своїх меседжів. Зокрема, йдеться про фейк, що через два роки після повномасштабного вторгнення бажання Заходу надавати допомогу Києву начебто зменшується.

Про це пише The Financial Times.

Віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова, яка працює з дезінформацією, попередила, що на червневі вибори до Європейського парламенту обрушиться "лавина дезінформації", включаючи фейкові відео, покликані підірвати довіру людей до голосування. Вона наголосила, що необхідні "особливі зусилля", аби захистити голосування в ЄС від збільшення використання нових технологій і потенційних "прихованих маніпуляцій та іноземного втручання, особливо з боку кремля".

Видання пише, що наступного тижня очікується запровадження Єврокомісією жорсткіших правил щодо дезінформації в Інтернеті. Їх наслідками можуть стати штрафи для TikTok, X та інших соціальних медіа-платформ, якщо вони не зможуть боротися з діпфейками та іншими неправдивими новинами.

Дипломатична служба ЄС заявила, що у 2023 році вона виявила 750 дезінформаційних кампаній – іноземний вплив класифікуються як "загроза безпеці", особливо під час цьогорічних виборів. У лютому у Франції виявили мережу зі 193 вебсайтів під назвою Portal Kombat, яка створена компанією з кримською реєстрацією для поширення проросійських новин французькою, англійською, іспанською та німецькою мовами. Це була "спляча система", яка могла бути "швидко активована для насичення інформаційного простору" під час виборів.
 
"Постійний потік брехні має на меті насадити думку, що вся інформація є недостовірною і не заслуговує на довіру. Змусити нас підозріло ставитися до всього. Фейки послаблюють соціальну структуру, отруюють демократію, тому що тільки правда робить демократію можливою", ‒ заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.
 
У січні Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що виявило одну з найбільших дезінформаційних мереж, розгорнутих рф: 50 тис. ботів, активних в соцмережі Х, які ставили під сумнів підтримку Берліном Києва. За словами представників МЗС, ця кампанія із розповсюдження фейків була досконалішою, ніж попередні.
фейкивійна в Україніросія окупантипропаганда рф

Останні матеріали

Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, Москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Політика
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, Москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Переклад iPress – 21 березня 2024, 15:20
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Переклад iPress – 21 березня 2024, 12:19
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
Технології
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
21 березня 2024, 09:45
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Політика
Виборів в росії не було. Натомість була влаштована ретельно продумана шарада – Енн Епплбом
Переклад iPress – 21 березня 2024, 08:07
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Політика
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2024, 16:16
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Cуспільство
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2024, 12:11
путін і використання сімейних цінностей як зброї. Заходу треба його позбавити цього інструменту – CEPA
Політика
путін і використання сімейних цінностей як зброї. Заходу треба його позбавити цього інструменту – CEPA
Переклад iPress – 20 березня 2024, 08:43
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Політика
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2024, 16:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється