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Європа зможе виставити всього 300 тисяч солдатів в разі нападу росії – FT

26 червня 2024, 15:01
Європа зможе виставити всього 300 тисяч солдатів в разі нападу росії – FT
Фото: з вільного доступу
Хоча загрози зі сторони рф дедалі зростають, країни Європи не вирішують проблему нестачі військових у своїх арміях.

Про це йдеться в матеріалі газети Financial Times

Ще два роки тому через російське вторгнення росії в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про "переломний момент" у німецькій політиці щодо питань оборони. З тих часів Берлін збільшив витрати на оборону, проте проблема нестачі солдатів досі є. 

Німецька армія налічує лише 181 000 військовослужбовців і їй не вистачає щонайменше 20 000 солдатів до повної штатної чисельності. 

Видання пише, що це найбільший дефіцит серед армій в Європі, але й в інших державах ця проблема є. 

Так, в британській армії не можуть виконати щорічні цільові показники набору військових, а торік тому сухопутні сили втратили 4000 солдатів. 

Французькі збройні сили - найбільші в Європі і складаються з 203 тисяч військових, але і вони не мають повного комплекту солдатів і загалом скоротилися на 8% за 10 років. 

В Італії чисельність армії скоротилася за 10 років з 200 000 до 160 900.

Європейські союзники по НАТО сукупно мають 1,9 мільйона солдатів, але це на папері. Проте насправді європейським силам Північноатлантичного альянсу буде важко залучити більше 300 000 з цієї кількості військових до ймовірного конфлікту в проти рф.

"Оборонне планування НАТО в Європі протягом багатьох років зводилося до питання "Чи готові ви надати 300 спецназівців для Афганістану", і нічого спільного з масовістю. Це створило прогалини", – вважає співробітник Європейської ради з міжнародних відносин і до 2022 року помічник генерального секретаря НАТО Каміль Гранд.

За його словами, окрім Греції і Туреччини, "ми спостерігаємо скорочення сил на всьому континенті рік за роком".

Кількість є грубим показником військової сили і це продемонструвало російське вторгнення в Україну, але в технологічно розвинутих арміях кількість все ще має вирішальне значення, адже малочисельні підрозділи мають обмежену здатність витримувати втрати. Фактор стримування також має вирішальне значення.

"Якщо виникне криза, ми повинні бути в змозі переконати російську сторону, що на їхньому шляху стоїть не тільки польська армія, але й "кавалерія", – каже Гранд.

Європавійна рф

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