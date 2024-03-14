Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європарламент не відправлятиме спостерігачів на вибори в росії

14 березня 2024, 12:59
Європарламент не відправлятиме спостерігачів на вибори в росії
з вільних джерел
Влада росії неодноразово залучала європейських політиків з проросійських партій до ролі спостерігачів на виборах.

Європарламент дистанціювався від депутатів, які можуть поїхати до рф як спостерігачі на вибори президента, що відбудуться 15-17 березня.

Про це повідомляє DW.

"Європейський парламент не спостерігатиме за цим виборчим процесом і, отже, не коментуватиме ні сам процес, ні його результати”, - заявили в Європарламенті, підкресливши, що жоден євродепутат не був уповноважений спостерігати за виборами президента в росії.

У заяві також пояснюється, що якщо будь-який член Європарламенту коментуватиме вибори президента рф, то робитиме це за власною ініціативою, без жодного посилання на Європейський парламент у своїх заявах або діях.

Раніше представники російської опозиції та низка європейських політиків закликали ЄС не визнавати результати виборів президента рф. Також на початку лютого понад 20 євродепутатів із 15 країн закликали Союз не визнавати законність російських президентських виборів. У зверненні режим глави кремля владіміра путіна було названо злочинним та корумпованим, а також відповідальним за злочини проти росіян і незаконні дії та злочини проти людяності за межами росії. Також у зверненні згадується, що рф окупувала деякі території України і планує провести там псевдовибори.

рф часто залучала європейських політиків з проросійських партій як "спостерігачів" на голосування. Зокрема, за даними німецьких ЗМІ, з такою метою до росії вже прибули три члени земельного парламенту Баварії від правопопулістської "Альтернативи для Німеччини". Їхню поїздку розкритикували у власній партії.

війнаЄвропарламентВибори рф

Останні матеріали

Як Чехія допомогла зупинити путіна. В Україні почали закінчуватися боєприпаси, бо саме цього хотів Трамп – Девід Екс
Політика
Як Чехія допомогла зупинити путіна. В Україні почали закінчуватися боєприпаси, бо саме цього хотів Трамп – Девід Екс
Переклад iPress – 14 березня 2024, 16:31
Оборонна стратегія – найкращий план для України у протистоянні з росією у 2024 році. То чому ж обговорюється контрнаступ? – Мік Раян
Політика
Оборонна стратегія – найкращий план для України у протистоянні з росією у 2024 році. То чому ж обговорюється контрнаступ? – Мік Раян
Переклад iPress – 14 березня 2024, 12:14
Європейські протести фермерів – ґрунт для російської пропаганди. Час звернути на це увагу – Ніколя Тензер
Політика
Європейські протести фермерів – ґрунт для російської пропаганди. Час звернути на це увагу – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 14 березня 2024, 09:02
Трамп
Політика
Трамп "несповна розуму". Але "ми його любимо", кажуть рупори кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 березня 2024, 15:37
СБУ має бомбардувати російські авіабази, а не нафтобази. Адже ВКС наносить по ЗСУ 111 ударів УМПК на день – Том Купер
Політика
СБУ має бомбардувати російські авіабази, а не нафтобази. Адже ВКС наносить по ЗСУ 111 ударів УМПК на день – Том Купер
Переклад iPress – 13 березня 2024, 12:21
Стратегічне дезертирство США. А на його тлі інновації та адаптація в епоху кіберпанку – RUSI
Технології
Стратегічне дезертирство США. А на його тлі інновації та адаптація в епоху кіберпанку – RUSI
Переклад iPress – 13 березня 2024, 09:21
Як американські праві закохувалися в диктаторів знову і знову. Трамп і путін – це не новина – Кейсі Мішель
Політика
Як американські праві закохувалися в диктаторів знову і знову. Трамп і путін – це не новина – Кейсі Мішель
Переклад iPress – 12 березня 2024, 16:48
Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар'їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар'їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 березня 2024, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється