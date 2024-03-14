Європарламент не відправлятиме спостерігачів на вибори в росії

Влада росії неодноразово залучала європейських політиків з проросійських партій до ролі спостерігачів на виборах.

Європарламент дистанціювався від депутатів, які можуть поїхати до рф як спостерігачі на вибори президента, що відбудуться 15-17 березня.

Про це повідомляє DW.

"Європейський парламент не спостерігатиме за цим виборчим процесом і, отже, не коментуватиме ні сам процес, ні його результати”, - заявили в Європарламенті, підкресливши, що жоден євродепутат не був уповноважений спостерігати за виборами президента в росії.

У заяві також пояснюється, що якщо будь-який член Європарламенту коментуватиме вибори президента рф, то робитиме це за власною ініціативою, без жодного посилання на Європейський парламент у своїх заявах або діях.

Раніше представники російської опозиції та низка європейських політиків закликали ЄС не визнавати результати виборів президента рф. Також на початку лютого понад 20 євродепутатів із 15 країн закликали Союз не визнавати законність російських президентських виборів. У зверненні режим глави кремля владіміра путіна було названо злочинним та корумпованим, а також відповідальним за злочини проти росіян і незаконні дії та злочини проти людяності за межами росії. Також у зверненні згадується, що рф окупувала деякі території України і планує провести там псевдовибори.

рф часто залучала європейських політиків з проросійських партій як "спостерігачів" на голосування. Зокрема, за даними німецьких ЗМІ, з такою метою до росії вже прибули три члени земельного парламенту Баварії від правопопулістської "Альтернативи для Німеччини". Їхню поїздку розкритикували у власній партії.