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Європарламент підтримав посилення покарання за порушення санкцій ЄС

12 березня 2024, 16:32
Європарламент підтримав посилення покарання за порушення санкцій ЄС
Фото: reuters.com
Сьогодні Європейський парламент проголосував за директиву про криміналізацію порушення і обходу санкцій Євросоюзу.

Про це пише видання Європейська правда.

За посилення покарань у зв’язку з обходом санкцій Євросоюзу проголосували 543 депутати Європарламенту, проти - 45 і ще 27 утримались.

Директива передбачає загальне визначення порушень санкцій Євросоюзу.

Наприклад, незамороження активів підсанкційних у ЄС осіб, недотримання заборон на поїздки або ембарго на постачання зброї.

Документ визначає, чим є обхід санкцій ЄС: наприклад приховування справжнього права власності на майно підсанкційної особи, – і гарантує, що за це передбачене покарання. 

В Європарламенті уточнили, що гуманітарна допомога не повинна вважатися порушенням санкцій Євросоюзу.

Порушення і обхід санкцій Європейського Союзу закон пропонує вважати кримінальними злочинами, які будуть каратись штрафами. Для цього суди будуть мати широкий спектр засобів для покарання порушників.

Тепер, щоб закон набув чинності директиву ще має схвалити Рада Євросоюзу, а після - вона набуде чинності через двадцять днів після публікації в Офіційному журналі ЄС, а держави-члени матимуть один рік, щоб імплементувати її в національне законодавство.

 

 
Європарламентсанкціїпорушенняпакарання

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