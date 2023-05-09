Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік

Пільги продовжено ще на рік.

Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік з метою підтримки української економіки в умовах війни.

Про це повідомив за підсумками голосування кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвїк у себе в Twitter.

За його словами угоду продовжено ще на рік. Таке рішення підтримали 537 депутатів Європарламенту, проти висловились 42, утрималися – 38.

Мова йде про зупинку дії ввізних мит, антидемпінгових мит та захисних заходів щодо українського експорту до ЄС з метою підтримки української економіки на тлі російського вторгнення.

Зокрема ці заходи стосуються фруктів та овочів, на які поширена система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, що підлягають тарифному квотуванню.

Українські промислові товари не обкладають митами з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тому вони не включені в нову пропозицію.