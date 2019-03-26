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Європарламент підтримав відмову від переведення годинників

Критики стверджують, що в опитуванні домінували німці, які становили 70% респондентів
Депутати Європейського парламенту проголосували за відмову від практики переходу на літній та зимовий час в Євросоюзі з квітня 2021 року.
Європарламент підтримав відмову від переведення годинників Фото: unian.ua

Відповідне рішення підтримали 410 парламентарів, 192 проголосували проти, інформує Reuters.

Голосування не є останнім словом у цьому питанні, але стане підґрунтям для обговорення з країнами ЄС в рамках підготовки остаточного закону. Країни ще мають висловити свої позиції.

У вересні минулого року президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав скасувати переведення годинників двічі на рік після того, як 4,6 мільйона громадян ЄС взяли участь в опитуванні стосовно цієї проблеми і 84% підтримали ідею. Критики стверджують, що в опитуванні домінували німці, які становили 70% респондентів.

Парламентська доповідь на користь єдиного часу протягом року каже, що наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також у документі міститься свідчення про те, переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

Нагадаємо, що Європейська комісія 12 вересня, представила план відмови Європейського союзу від сезонного переведення годинників.

 

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26 03 2019 18:58
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