Європарламент підтримав відмову від переведення годинників
Відповідне рішення підтримали 410 парламентарів, 192 проголосували проти, інформує Reuters.
Голосування не є останнім словом у цьому питанні, але стане підґрунтям для обговорення з країнами ЄС в рамках підготовки остаточного закону. Країни ще мають висловити свої позиції.
У вересні минулого року президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав скасувати переведення годинників двічі на рік після того, як 4,6 мільйона громадян ЄС взяли участь в опитуванні стосовно цієї проблеми і 84% підтримали ідею. Критики стверджують, що в опитуванні домінували німці, які становили 70% респондентів.
Парламентська доповідь на користь єдиного часу протягом року каже, що наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також у документі міститься свідчення про те, переведення годинника не допомагає енергозбереженню.
Нагадаємо, що Європейська комісія 12 вересня, представила план відмови Європейського союзу від сезонного переведення годинників.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата