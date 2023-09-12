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Європарламент підтримав закон про спільні оборонні закупівлі

12 вересня 2023, 17:56
Європарламент підтримав закон про спільні оборонні закупівлі
Фото: @HromadskeTV
Європейський парламент в першому читанні ухвалив резолюцію, яка містить пропозиції до представлених Єврокомісією регуляторних правил щодо посилення спроможностей Європейської оборонної промисловості за рахунок спільного оборонного замовлення.

Про це пише Укрінформ

"Пряме російське вторгнення в Україну стало ключовою причиною для перегляду підходів до всієї системи Європейської безпеки та для нарощування потенціалу європейської оборонної промисловості", - йдеться у преамбулі резолюції.

Також там написано, що невиправдане вторгнення в Україну з боку рф і триваючий збройний конфлікт в Україні довели критичну необхідність термінових дій для усунення існуючих недоліків, які були виявлені після повернення у Європу війни високої інтенсивності та територіального конфлікту. 

Це  мало прямий вплив на всі країни-члени і завдало шкоди громадянам Європейського Союзу і це вимагає суттєвого збільшення спроможностей країн-членів для подолання найбільш невідкладної та критичної нестачі, яка загострилася після передання оборонної продукції в Україну.

"російська військова агресія проти України перетворила певні країни-члени у найближчому сусідстві на зону війни, з усіма труднощами, що пов’язані із такою близькістю, включаючи випадкові людські втрати у прикордонних регіонах, масовий рух людей, що рятуються від війни, великий обсяг поставок гуманітарної та військової допомоги, а також необхідність підтримання військової готовності, щоб відповісти на ймовірну ескалацію збройного конфлікту з його перенесенням на територію цих країн-членів", - йдеться в резолюції. 

Крім того російська військова агресія проти України драматично підкреслила необхідність адаптувати Європейську оборонну промислову та технологічну базу до структурних змін, для розвитку військових досліджень, модернізації військового обладнання. А також рішень щодо застарілого військового обладнання, розробленого чи виробленого СРСР, чи й пізніших зразків військового обладнання, що були створені на їх основі. 

В цьому контексті документ констатує необхідність розвитку співробітництва між країнами-членами у сфері оборонного замовлення з метою перетворити Європейський Союз на впливового глобального гравця.

ЄвропарламентЄвросоюзоборонні закупівлі

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