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ПОЛІТИКА

Європарламент підтверджує свою підтримку майбутнього членства Молдови в ЄС – ЗМІ

19 квітня 2023, 17:03
Європарламент підтверджує свою підтримку майбутнього членства Молдови в ЄС – ЗМІ
Фото: reuters.com
Європарламент визнає прогрес уряду щодо реформ.

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом розпочати переговори про членство Молдови в Євросоюзі вже цього року. Але є умови.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

У документі, який затвердили євродепутати, йдеться про те, що Молдова продовжує стикатися з російським тиском і спробами кремля дестабілізувати проєвропейський уряд країни.

При цьому Європарламент підтверджує підтримку членства Молдови у Євросоюзі та визнає прогрес уряду щодо реформ.

"Вони (євродепутати - ред.) закликають розпочати переговори про приєднання до ЄС до кінця 2023 року, якщо Молдова виконає дев'ять кроків, визначених Європейською комісією, необхідні для початку переговорів", - йдеться у резолюції.

Також у документі міститься заклик до ЄС та держав-членів блоку негайно запровадити санкції проти тих, хто замішаний у спробах дестабілізації Молдови. Зокрема, це молдавський олігарх та голова проросійської партії Ілан Шор та колишній депутат Володимир Плахотонюк. Їх також закликали екстрадувати до Молдови у разі затримання.

"За" ухвалення резолюції проголосували 555 депутатів, "проти" - 49, утрималися - 26.

ЄСЄвропарламентМолдова

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