Європарламент після майже річної перерви планує зібратись на сесію у Страсбурзі
Про це йдеться у порядку денному першої цього року сесії законодавчого органу Євросоюзу, яка пройде у Страсбурзі з 18 по 21 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.
Приміщення Європарламенту у Страсбурзі не використовувалося для заходів, включаючи пленарні сесії, із березня 2020 року через карантинні та санітарні обмеження.
Натомість згідно із договорами про ЄС, пленарні засідання Європарламенту повинні щомісячно проводитися у столиці французького Ельзасу.
Із проханням відновити засідання у Страсбурзі до президента Європарламенту Девіда Сассолі звертався листом особисто президент Франції Еммануель Макрон.
Через відсутність діяльності Європарламенту у Страсбурзі місто отримує значні фінансові збитки.
На початку спалаху коронавірусу Європейський парламент скасував всі свої пленарні засідання в Страсбурзі, запровадив онлайн-голосування, заборонив доступ стороннім відвідувачам і дозволив великій кількості своїх співробітників працювати з дому.
Депутати Європарламенту могли обирати, чи бути їм присутніми на дебатах особисто, чи дистанційно.
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