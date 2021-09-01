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Європарламент після майже річної перерви планує зібратись на сесію у Страсбурзі

Європарламент планує вперше після запровадження у березні 2020 року у Франції та ЄС загалом карантинних обмежень у зв’язку із пандемією коронавірусу відновити проведення пленарних засідань у французькому Страсбурзі.
Європарламент після майже річної перерви планує зібратись на сесію у Страсбурзі Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Про це йдеться у порядку денному першої цього року сесії законодавчого органу Євросоюзу, яка пройде у Страсбурзі з 18 по 21 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

Приміщення Європарламенту у Страсбурзі не використовувалося для заходів, включаючи пленарні сесії, із березня 2020 року через карантинні та санітарні обмеження.

Натомість згідно із договорами про ЄС, пленарні засідання Європарламенту повинні щомісячно проводитися у столиці французького Ельзасу.

Із проханням відновити засідання у Страсбурзі до президента Європарламенту Девіда Сассолі звертався листом особисто президент Франції Еммануель Макрон.

Через відсутність діяльності Європарламенту у Страсбурзі місто отримує значні фінансові збитки.

На початку спалаху коронавірусу Європейський парламент скасував всі свої пленарні засідання в Страсбурзі, запровадив онлайн-голосування, заборонив доступ стороннім відвідувачам і дозволив великій кількості своїх співробітників працювати з дому. 

Депутати Європарламенту могли обирати, чи бути їм присутніми на дебатах особисто, чи дистанційно.

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09 01 2021 12:26
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