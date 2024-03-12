Європарламент подасть до суду на Єврокомісію через угорські гроші – Politico

У грудні минулого року ЄК розблокувала €10,2 мільярда з фондів ЄС, призначених для Угорщини.

Європейський парламент готується подати до суду на Європейську комісію через її торішнє рішення розморозити мільярди євро для Угорщини.

Про це повідомляє видання Politico.

За день до цього комітет Європарламенту з правових питань майже одноголосно (16 голосів за, один проти і ніхто не утримався) проголосував за те, щоб подати до суду на Єврокомісію за порушення її зобовʼязань щодо захисту грошей платників податків від нецільового використання.

У грудні минулого року ЄК розблокувала €10,2 мільярда з фондів ЄС, призначених для Угорщини. Цю виплату заморозили через занепокоєння щодо ситуації з правами людини та верховенством права у країні.

Рішення ухвалили за день до саміту ЄС, на якому лідери мали обговорити нову допомогу Україні та початок переговорів про вступ країни — кроки, які премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував заблокувати.

Рішення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн розморозити кошти викликало негативну реакцію з боку депутатів Європарламенту, які звинуватили її в тому, що вона піддалася на шантаж Орбана.

"Ми вважаємо, що в нас є вагомі аргументи, оскільки Комісія сама собі суперечить щодо того, чи дотримується Угорщина принципу верховенства права", — заявив євродепутат від "Зелених" Даніель Фройнд.

За словами Фройнда, рішення комітету, яке підтримують члени "Європейської народної партії" фон дер Ляєн, має на меті "показати президентці Єврокомісії, що верховенство права не може бути обміняне на угоди з Орбаном".

Лідери політичних груп зустрінуться 14 березня, щоб дати остаточне зелене світло президентці Європарламенту Роберті Мецолі на подачу судового позову проти ЄК до 25 березня.