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ПОЛІТИКА

Європарламент посилює боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

25 квітня 2024, 10:59
Європарламент посилює боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму
Фото: reuters.com
Зокрема, схвалено загальноєвропейський ліміт 10 тисяч євро на розрахунки готівкою, за винятком транзакцій між приватними особами з некомерційною метою.

Європейський парламент ухвалив пакет законів, які посилюють інструментарій ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Зокрема, схвалено загальноєвропейський ліміт 10 тисяч євро на розрахунки готівкою, за винятком транзакцій між приватними особами з некомерційною метою.

Законодавство також містить положення про посилення пильності щодо надбагатих осіб (загальна вартість яких становить не менше 50 млн євро), а також заходи щодо забезпечення дотримання адресних фінансових санкцій та запобігання їх обходу.

Закони також надають підрозділам фінансової розвідки (ПФР) більше повноважень щодо аналізу та виявлення випадків відмивання грошей та фінансування тероризму, а також щодо призупинення підозрілих операцій.

Нові закони включають посилені заходи комплексної перевірки та перевірки особистості клієнтів, після чого банки, які керують активами та криптоактивами або агенти з нерухомості повинні повідомляти про підозрілу діяльність ПФР та інші компетентні органи.

З 2029 року провідні професійні футбольні клуби, які беруть участь у великих фінансових операціях з інвесторами або спонсорами, включаючи рекламодавців та трансфер гравців, також повинні перевіряти особи своїх клієнтів, відстежувати транзакції та повідомляти про будь-які підозрілі транзакції в ПФР.

Закони досі мають бути офіційно прийняті Радою ЄС, перш ніж їх буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Європарламенттероризмвідмивання грошейзакон

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