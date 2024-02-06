Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європарламент позбавив колишнього віце-президента імунітету у справі про шахрайство на €150 тисяч

06 лютого 2024, 20:17
Європарламент позбавив колишнього віце-президента імунітету у справі про шахрайство на €150 тисяч
Фото: reuters.com
Єву Кайлі підозрюють у зловживанні своїм офіційним бюджетом та причетності до організації схеми підроблених робочих місць і відкатів з кількома колишніми помічниками.

Європейський парламент одноголосно погодився на прохання головного органу ЄС по боротьбі з фінансовими злочинами зняти імунітет з колишнього віце-президента Єви Кайлі. Це дозволило прокуратурі розслідувати причетність грецького політика до ймовірного шахрайства на €150 тисяч.

Про це пише Politico.

Єву Кайлі підозрюють у зловживанні своїм офіційним бюджетом та причетності до організації схеми підроблених робочих місць і відкатів з кількома колишніми помічниками. Якщо її визнають винною, їй загрожує від 5 до 15 років увʼязнення за грецьким законодавством. Адвокат Кайлі оскаржуватиме рішення Європарламенту.

Прокуратура ЄС хоче розслідувати звинувачення в тому, що один із помічників Єви Кайлі насправді не працював на неї між 2015 і 2019 роками; що загалом чотири помічники подали фальшиві претензії щодо витрат і що Єва Кайлі брала відкати із зарплати одного з помічників.

Єва Кайлі — колишня грецька телеведуча та депутатка Європейського парламенту з 2014 року. Вона входила до грецької партії "Загальногрецький соціалістичний рух". Після новин про її затримання політсила одразу виключила її зі своїх лав. Вона також фігурує у справі про "Катаргейт" — федеральна прокуратура Бельгії вилучила в Кайлі €600 тисяч готівкою, які та, як підозрюють, отримала від Катару.

Європарламентшахрайство

Останні матеріали

Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме, чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Політика
Не лише громадянська війна. Верховний суд вирішуватиме, чи зможе Трамп обіймати посаду президента через заколот у січні 2020 року – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 14:39
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни трохи просунулися на Куп'янському напрямку. А Україна розширила плацдарм біля Кринок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 12:13
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Політика
Політичні торги навколо допомоги Україні. Як республіканці шокували Європу – Politico
Переклад iPress – 06 лютого 2024, 09:09
Домашні ігри: політична конкуренція. Авторитарні операції впливу cпрацьовують, коли демократії розхитані – Едвард Лукас
Політика
Домашні ігри: політична конкуренція. Авторитарні операції впливу cпрацьовують, коли демократії розхитані – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 16:35
російсько-українська війна і майбутнє. На результат впливатимуть не лише технології – Лоуренс Фрідман
Технології
російсько-українська війна і майбутнє. На результат впливатимуть не лише технології – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 12:41
Невтішні новини з Вашингтона. путін захопив крило Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Політика
Невтішні новини з Вашингтона. путін захопив крило Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 лютого 2024, 09:14
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла
Політика
Фіни обирають президента, і з хвилюванням стежать за США. Над Фінляндією нависла "екзистенційна загроза" з боку росії – The Guardian
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 15:49
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Технології
Справжня зброя зі ШІ – це дрони, а не ядерні ракети. Якби санкції працювали, росія програла б війну із штучним інтелектом – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 лютого 2024, 12:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється