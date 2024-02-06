Європарламент позбавив колишнього віце-президента імунітету у справі про шахрайство на €150 тисяч

Єву Кайлі підозрюють у зловживанні своїм офіційним бюджетом та причетності до організації схеми підроблених робочих місць і відкатів з кількома колишніми помічниками.

Європейський парламент одноголосно погодився на прохання головного органу ЄС по боротьбі з фінансовими злочинами зняти імунітет з колишнього віце-президента Єви Кайлі. Це дозволило прокуратурі розслідувати причетність грецького політика до ймовірного шахрайства на €150 тисяч.

Про це пише Politico.

Єву Кайлі підозрюють у зловживанні своїм офіційним бюджетом та причетності до організації схеми підроблених робочих місць і відкатів з кількома колишніми помічниками. Якщо її визнають винною, їй загрожує від 5 до 15 років увʼязнення за грецьким законодавством. Адвокат Кайлі оскаржуватиме рішення Європарламенту.

Прокуратура ЄС хоче розслідувати звинувачення в тому, що один із помічників Єви Кайлі насправді не працював на неї між 2015 і 2019 роками; що загалом чотири помічники подали фальшиві претензії щодо витрат і що Єва Кайлі брала відкати із зарплати одного з помічників.

Єва Кайлі — колишня грецька телеведуча та депутатка Європейського парламенту з 2014 року. Вона входила до грецької партії "Загальногрецький соціалістичний рух". Після новин про її затримання політсила одразу виключила її зі своїх лав. Вона також фігурує у справі про "Катаргейт" — федеральна прокуратура Бельгії вилучила в Кайлі €600 тисяч готівкою, які та, як підозрюють, отримала від Катару.