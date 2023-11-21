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ПОЛІТИКА

Європарламент прагне покращити гендерний баланс у комітетах – Politico

21 листопада 2023, 08:15
Європарламент прагне покращити гендерний баланс у комітетах – Politico
Фото: АFР
Євродепутат зокрема пропонує врівноважити представництво жінок і чоловіків у комітетах відповідно до їхнього загального представництва в інституції.

Європейський парламент за ініціативи віцепрезидента Дімітріоса Пападімуліса розглядає можливість внесення змін до регламенту для покращення гендерного балансу в комітетах.

Про це повідомляє Politico.

Пападімуліс очолює групу євродепутатів, що працюють над питаннями гендерної рівності в Європарламенті. У жовтні він надіслав листа до комітету з конституційних питань з проханням про допомогу у зміні внутрішніх правил парламенту.

Євродепутат зокрема пропонує врівноважити представництво жінок і чоловіків у комітетах відповідно до їхнього загального представництва в інституції. Наразі 61% євродепутатів становлять чоловіки й 39% – жінки.

"Можливою пропозицією може бути те, що принаймні потрібно мати 30 або 35% жінок у кожному комітеті", – зазначив Пападімуліс.

Наразі в 14 із 26 комітетів Європарламенту жінки становлять менше 39% їхніх членів. Навіть комітет із прав жінок і гендерної рівності Європарламенту (там відсоток жінок-євродепутатів найвищий – 86%) очолює чоловік – польський депутат Роберт Бєдронь.

Чинний регламент Європейського парламенту вже передбачає, що під час призначення на топ-посади в інституції потрібно враховувати гендерну приналежність кандидатів і що голова й заступники голови комітетів не повинні бути виключно чоловіками або виключно жінками.

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Європарламентгендерна рівність

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