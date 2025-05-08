​Європарламент продовжив безмитний імпорт української сталі до 2028 року

За ухвалення пропозиції проголосували 354 депутати, 147 були проти, ще 53 утрималися.

Європейський парламент 8 травня підтримав продовження дії автономних торговельних заходів щодо України, які передбачають скасування мит і квот на низку товарів, зокрема, сталь.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Згідно з новим рішенням, пільговий режим продовжать ще на три роки — до червня 2028 року. За ухвалення пропозиції проголосували 354 депутати, 147 були проти, ще 53 утрималися.

Як пояснили в Європарламенті, продовження режиму необхідне для підтримки української економіки, зокрема, металургійної галузі, яка залишається однією з ключових попри втрати виробництва та мобілізацію працівників на фронт.

"Сталеливарна промисловість України — це основа її економіки. Вона продовжує працювати попри обстріли й війну. Поглиблення торговельних відносин між ЄС і Україною — це не благодійність, а взаємовигідний обмін, що зміцнює обидві сторони", — заявила доповідачка Європарламенту Карін Карлсбро (група Renew Europe, Швеція).

Єврокомісія також працює над довгостроковим рішенням для забезпечення економічної стабільності у торговельних відносинах з Україною.