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​Європарламент продовжив безмитний імпорт української сталі до 2028 року

08 травня 2025, 16:35
​Європарламент продовжив безмитний імпорт української сталі до 2028 року
Фото: reuters.com
За ухвалення пропозиції проголосували 354 депутати, 147 були проти, ще 53 утрималися.

Європейський парламент 8 травня підтримав продовження дії автономних торговельних заходів щодо України, які передбачають скасування мит і квот на низку товарів, зокрема, сталь. 

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Згідно з новим рішенням, пільговий режим продовжать ще на три роки — до червня 2028 року. За ухвалення пропозиції проголосували 354 депутати, 147 були проти, ще 53 утрималися.
 
Як пояснили в Європарламенті, продовження режиму необхідне для підтримки української економіки, зокрема, металургійної галузі, яка залишається однією з ключових попри втрати виробництва та мобілізацію працівників на фронт.
 
"Сталеливарна промисловість України — це основа її економіки. Вона продовжує працювати попри обстріли й війну. Поглиблення торговельних відносин між ЄС і Україною — це не благодійність, а взаємовигідний обмін, що зміцнює обидві сторони", — заявила доповідачка Європарламенту Карін Карлсбро (група Renew Europe, Швеція).
 
Єврокомісія також працює над довгостроковим рішенням для забезпечення економічної стабільності у торговельних відносинах з Україною.
Європарламентвійна в Україні

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