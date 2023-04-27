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ПОЛІТИКА

Європарламент продовжив скасування мит для України ще на рік

27 квітня 2023, 14:41
Європарламент продовжив скасування мит для України ще на рік
Фото: reuters.com
Згідно з даними Єврокомісії, сьогодні ЄС є найбільшим торговельним партнером України.

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження ще на один рік скасування дії ввізних мит ЄС на український експорт. 

Про це повідомляє пресслужба Європейського парламенту. 

Члени Комітету з міжнародної торгівлі схвалили продовження призупинення ввізних мит, антидемпінгових мит та захисних заходів щодо українського експорту до ЄС ще на один рік. 

Призупинення дії тарифів стосується: 

- овочів й фруктів, на які поширена система вхідних цін; 

- сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, які підлягають тарифному квотуванню. 

"Промислові товари підлягають обкладенню нульовими митами з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тому вони не включені до нової пропозиції", - додає пресслужба. 

Згідно з даними Єврокомісії, сьогодні ЄС є найбільшим торговельним партнером України. На союз припадало 39,5% української торгівлі у 2021 році. Україна, зі свого боку, є 15-м найбільшим торговельним партнером ЄС, оскільки на неї припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі.

Європарламентмито

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