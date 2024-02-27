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ПОЛІТИКА

Європарламент проголосував за виділення €50 млрд Україні

27 лютого 2024, 15:00
Європарламент проголосував за виділення €50 млрд Україні
Фото: reuters.com
ЄС планує направити перший транш вже у березні.

Європейський парламент схвалив надання Україні пакета допомоги на €50 мільярдів у рамках програми Ukraine Facility. Ці кошти Україна отримає впродовж 2024—2027 років.

Про це повідомила пресслужба Європейського парламенту.

За проголосували 536 євродепутатів, 40 виступили проти, 39 утрималися.

Ukraine Facility розділена на три ключових складові:

  • пряма підтримка державного бюджету — €38,27 мільярда, з яких €33 мільярди надійдуть у формі кредитів і €5,27 мільярда — у формі грантів;
  • спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах - €6,97 мільярда;
  • технічна підтримка у здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, включно з отриманими раніше — €4,76 мільярда.

Український уряд розраховує отримати перший платіж за програмою Ukraine Facility в березні 2024 року. Перший транш становитиме €4,5 мільярда.

Зі свого боку, щоб отримувати кошти з цього пакета, Україна має підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, зокрема багатопартійну парламентську систему і верховенство права, а також гарантувати дотримання прав людини, зокрема й національних меншин.

Нагадаємо, 1 лютого, Європейська рада погодила пакет допомоги Україні на  €50 млрд. Рішення про виділення Україні  €50 млрд одностайно підтримали всі 27 членів ЄС. Тобто Угорщина також не була проти цього разу. Водночас Угорщина не матиме права вето, якщо через два роки за потреби Європейська рада вирішить переглянути рішення щодо надання Україні грошей з цього пакету.

Європарламентдопомога Україні

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