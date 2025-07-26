Європарламент пропонує прискорити заборону російського газу до 2027 року

Деякі законодавці запропонували зміни до плану, розробленого Єврокомісією.

Європарламент розглядає можливість прискорення відмови ЄС від російського газу, свідчать документи, з якими ознайомилося агентство Reuters.

Країни Європейського Союзу та законодавці готуються до переговорів щодо плану ЄС заборонити імпорт російського газу, виходячи з пропозиції, яку розробила Єврокомісія. Ця пропозиція передбачає припинення поставок газу з рф до 1 січня 2028 року.

Провідні законодавці Європарламенту, які займаються питанням заборони російського газу, запропонували перенести цей термін на 1 січня 2027 року, свідчать документи з їхніми поправками до плану Єврокомісії.

Свої пропозиції подали законодавці Інесе Вайдере з правоцентристської Європейської народної партії — найбільшої групи у Європарламенті, та Вілле Нійністьо з партії "Зелений союз".

Дипломати з країн ЄС заявили, що національні уряди навряд чи погодяться перенести запровадження заборони на російський газ на рік раніше, але законодавці Європарламенту можуть використати цю вимогу як важіль для забезпечення інших змін у переговорах.

Наприклад, Вайдере також запропонувала зобов'язати уряди запроваджувати санкції проти компаній, які порушуватимуть цю заборону, в тому числі шляхом анулювання ліцензій на торгівлю енергоносіями. Нійністьо хоче повної заборони на імпорт російської нафти з 1 січня 2027 року, чого Єврокомісія не пропонувала.

Європарламент голосувати восени, щоб підтвердити свою позицію щодо переговорів з країнами ЄС про відмову від газу рф.

Остаточні заходи потребують схвалення Європарламенту та кваліфікованої більшості країн ЄС — це означає, що їх не можуть заблокувати такі країни, як Угорщина та Словаччина — які все ще залежать від російських енергоносіїв і виступають проти планів ЄС з відмови від поставок з рф.

ЄС пообіцяв припинити енергетичні відносини з колишнім головним постачальником газу в Європу після повномасштабного вторгнення рф в Україну в 2022 році. Минулого року близько 19% газу в Європу надходило з росії через газопровід “Турецький потік” та поставки СПГ. Очікується, що ця частка зменшиться до 13% у 2025 році, порівняно з приблизно 45% до 2022 року.