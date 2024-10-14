Європарламент схвалив фінансову підтримку для України за рахунок російських активів

Платежі за цим макрофінансовим кредитом будуть здійснюватися за рахунок надзвичайних надходжень від заблокованих активів російського Центробанку.

Комітет торгівлі Європарламенту схвалив підтримку фінансової допомоги Україні в розмірі близько 35 мільярдів євро за рахунок заморожених активів рф.

Про це ідеться в заяві на сайті Європарламенту.

"Комітет з питань торгівлі проголосував 31 голосом "за", 4 "проти" і жоден утримався за пропозицію Комісії підтримати Україну виключною позикою макрофінансової допомоги у розмірі до 35 мільярдів євро. Це є внеском ЄС у ініціативу G7 з підтримки України шляхом виділення близько 45 мільярдів євро для відповіді на термінові фінансові потреби України, що постає перед російською жорстокою агресивною війною", — ідеться у заяві.

У заяві підкреслюють, що платежі за цим макрофінансовим кредитом, як і за іншими кредитами від країн "Великої сімки", будуть здійснюватися за рахунок надзвичайних надходжень від заблокованих активів російського Центробанку, та координуватимуться через Кредитний механізм співробітництва з Україною, який був нещодавно створений за пропозицією Єврокомісії.