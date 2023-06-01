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Європарламент схвалив план щодо збільшення виробництва боєприпасів для України

01 червня 2023, 16:11
Європарламент схвалив план щодо збільшення виробництва боєприпасів для України
Фото: AFP
Ухвалений закон має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для усунення поточної нестачі оборонної продукції.

Європейський парламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів та ракет, що може прискорити постачання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба інституції.

Цей законопроєкт 3 травня подала на розгляд парламенту Європейська комісія. 1 червня за нього проголосували 446 євродепутатів, 67 виступили проти та 112 утрималися. Далі євродепутати проведуть переговори із Європейською радою, щоб проголосувати за узгоджене рішення на пленарному засіданні у липні.

"Сьогоднішнє рішення свідчить про значний крок вперед для безпеки та оборони нашого Союзу, і особливо у нашій твердій підтримці України перед російською агресією. Воно підвищить нашу здатність реагувати на виклики безпеки. Це перемога для Європи та для нашої колективної безпеки. Парламент тепер готовий до переговорів з Радою, і ми сподіваємося досягти угоди якнайшвидше", – сказав керівник переговорної групи ЄП Крістіан Бушой.

Паралельно євродепутати працюють над Законом про посилення європейської оборонної промисловості через загальні закупівлі для підтримки співробітництва між державами-членами на етапі оборонних закупівель з метою заповнення найбільш термінових та критичних прогалин.

Європарламентдопомога арміївійна в Україніросія окупанти

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