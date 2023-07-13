Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Європарламент схвалив план збільшення виробництва боєприпасів

13 липня 2023, 16:50
Європарламент схвалив план збільшення виробництва боєприпасів
Фото: reuters.com
Його мета — прискорити доставку боєприпасів і ракет в Україну та допомогти державам-членам поповнити свої арсенали.

Європарламент у четвер затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит.

Про це повідомляє пресслужба Європейського парламенту.

Зазначається, що Акт на підтримку виробництва боєприпасів (ASAP) має на меті прискорити постачання боєприпасів і ракет в Україну і допомогти країнам-членам поповнити свої арсенали.

Впроваджуючи цільові заходи, включаючи фінансування у розмірі 500 млн євро, ASAP має на меті збільшити виробничі потужності ЄС для вирішення поточної нестачі оборонної продукції, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів.

Так, раніше під час переговорів з Радою ЄС депутати Європарламенту домоглися того, щоб фінансування отримували більш різноманітні проєкти, а малі та середні підприємства мали право на вищий рівень фінансування.

Депутати Європарламенту також наполягали на тому, щоб країни Євросоюзу надавали Україні боєприпаси, які фінансуються відповідно до цього законодавства, без обмежень на експорт.

Тепер документ має схвалити Рада ЄС, аби він набув чинності. 

Європарламентбоєприпасивійна в Україні

Останні матеріали

Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Політика
Байден робить помилку, виступивши проти запрошення України до НАТО. Він ризикує своєю політичною спадщиною – The Hill
Переклад iPress – 13 липня 2023, 16:51
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Політика
Заколот Прігожина. Як кремлівські пропагандони заплуталися в телевізійних мережах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 12:39
Як Британія може допомогти Україні та убезпечити Європу. Розширити Об'єднані експедиційні сили – Бенджамін Талліс
Політика
Як Британія може допомогти Україні та убезпечити Європу. Розширити Об'єднані експедиційні сили – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 13 липня 2023, 09:42
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Бізнес & Фінанси
Список нікчемних 400. Які компанії досі ведуть бізнес у росії та фінансують війну путіна – Fortune
Переклад iPress – 12 липня 2023, 15:07
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Політика
Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill
Переклад iPress – 12 липня 2023, 11:54
Не зважати на путіна як Прігожин. Захід може принижувати росію – Atlantic Council
Політика
Не зважати на путіна як Прігожин. Захід може принижувати росію – Atlantic Council
Переклад iPress – 11 липня 2023, 14:10
НАТО у Вільнюсі: кава чи шампанське? Святкувати ще рано – Едвард Лукас
Політика
НАТО у Вільнюсі: кава чи шампанське? Святкувати ще рано – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 липня 2023, 12:08
Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Cуспільство
Виснаження перед проривом. Україна надає перевагу знищенню перед швидким захопленням – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 липня 2023, 08:48
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється