Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України

Йдеться про підтримку вступу України до ЄС і збільшення допомоги Києву.

12 березня Європарламент прийняв резолюцію, в якій йдеться про те, що Європейський Союз став головним стратегічним союзником України і має допомогти наші державі відстояти своє право на самооборону.

Про це ідеться на сайті Європарламенту.

Депутати підтримали пропозицію про 30-денне припинення вогню, яке Україна і США досягнули 11 березня, і висловили сподівання, що росія погодиться на це і припинить усі атаки на українське цивільне населення, інфраструктуру і територію.