Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європарламент схвалив резолюцію про повернення українських дітей

08 травня 2025, 17:05
Європарламент схвалив резолюцію про повернення українських дітей
Фото: Укрінформ
У резолюції депутати Європейського парламенту рішуче засуджують "геноцидну стратегію", яку реалізує росія за підтримки Білорусі з метою знищення української ідентичності.
Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, насильно вивезених і депортованих росією.
 
Про це повідомила пресслужба парламенту.
 
Резолюцію було ухвалено 516 голосами за та 3 голосами проти. Ще 34 євродепутати утрималися.
 
У резолюції депутати Європейського парламенту рішуче засуджують "геноцидну стратегію", яку реалізує росія за підтримки білорусі з метою знищення української ідентичності. 
 
Вони стверджують, що насильницьке вивезення і депортація українських дітей, їх незаконне усиновлення, вбивства, насильницька русифікація і мілітаризація повинні припинитися.
 
росія, заявляють євродепутати, повинна повідомити дані про особи та місцеперебування всіх депортованих українських дітей і забезпечити їхнє благополуччя та безпечне і беззастережне повернення. 
 
російська влада також повинна надати міжнародним організаціям, таким як Міжнародний комітет Червоного Хреста, Управління Верховного комісара ООН з прав людини та ЮНІСЕФ, доступ до всіх депортованих українських дітей, стверджують депутати Європарламенту.
 
Вони наголошують, що ЄС повинен продовжувати підтримувати українську владу та міжнародні й неурядові організації в їхніх зусиллях з документування депортованих дітей. 
 
Депутати також закликають ЄС і держави-члени приєднатися до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. 
 
Вони підкреслюють, що міжнародне співтовариство має притягнути росію до відповідальності, посиливши координацію через Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН та Спеціальний трибунал для розслідування злочинів агресії проти України.

 

діти війнивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Політика
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 травня 2025, 13:19
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Політика
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Переклад iPress – 08 травня 2025, 12:39
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Політика
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 травня 2025, 07:36
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Політика
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Переклад iPress – 07 травня 2025, 15:05
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Політика
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 травня 2025, 12:23
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Політика
Небезпека для Мерца. Трамп вже підставив нового канцлера Німеччини – Politico
Переклад iPress – 07 травня 2025, 00:18
TikTok і
Політика
TikTok і "месія" для румунської діаспори. Вибори в Румунії – нова загроза для держави – Politico
Переклад iPress – 06 травня 2025, 15:05
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Cуспільство
Діти-смертники. Нова зброя росії в Україні – New Lines
Переклад iPress – 06 травня 2025, 12:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється