Європарламент схвалив резолюцію про повернення українських дітей

Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, насильно вивезених і депортованих росією.

Резолюцію було ухвалено 516 голосами за та 3 голосами проти. Ще 34 євродепутати утрималися.

У резолюції депутати Європейського парламенту рішуче засуджують "геноцидну стратегію", яку реалізує росія за підтримки білорусі з метою знищення української ідентичності.

Вони стверджують, що насильницьке вивезення і депортація українських дітей, їх незаконне усиновлення, вбивства, насильницька русифікація і мілітаризація повинні припинитися.

росія, заявляють євродепутати, повинна повідомити дані про особи та місцеперебування всіх депортованих українських дітей і забезпечити їхнє благополуччя та безпечне і беззастережне повернення.

російська влада також повинна надати міжнародним організаціям, таким як Міжнародний комітет Червоного Хреста, Управління Верховного комісара ООН з прав людини та ЮНІСЕФ, доступ до всіх депортованих українських дітей, стверджують депутати Європарламенту.

Вони наголошують, що ЄС повинен продовжувати підтримувати українську владу та міжнародні й неурядові організації в їхніх зусиллях з документування депортованих дітей.

Депутати також закликають ЄС і держави-члени приєднатися до міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Вони підкреслюють, що міжнародне співтовариство має притягнути росію до відповідальності, посиливши координацію через Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН та Спеціальний трибунал для розслідування злочинів агресії проти України.