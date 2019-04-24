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Європарламент схвалив створення гігантської біометричної бази даних

Common Identity Repository об'єднає відомості про більш ніж 350 млн осіб
Європейський парламент схвалив створення однієї з найбільших у світі біометричних баз даних.
Європарламент схвалив створення гігантської біометричної бази даних Фото: reuters.com

Ця нова база даних буде називатися Common Identity Repository (CIR) і буде призначена для об'єднання записів більш ніж 350 млн осіб,  повідомляє ZD.net.

CIR буде збирати дані, що посвідчують особу (імена, дати народження, номери паспортів та ін.), а також біометричні дані (відбитки пальців і обличчя), та надавати їх усім прикордонним і правоохоронним органам.

Нагадаємо, торік Євросоюз також погодив нові правила захисту біометричних паспортів, щоб скоротити випадки шахрайства з персональними документами.

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24 04 2019 09:56
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