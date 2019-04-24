НОВИНИЄвропейський парламент схвалив створення однієї з найбільших у світі біометричних баз даних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Європарламент схвалив створення гігантської біометричної бази даних
Common Identity Repository об'єднає відомості про більш ніж 350 млн осіб
Фото: reuters.com
Ця нова база даних буде називатися Common Identity Repository (CIR) і буде призначена для об'єднання записів більш ніж 350 млн осіб, повідомляє ZD.net.
CIR буде збирати дані, що посвідчують особу (імена, дати народження, номери паспортів та ін.), а також біометричні дані (відбитки пальців і обличчя), та надавати їх усім прикордонним і правоохоронним органам.
Нагадаємо, торік Євросоюз також погодив нові правила захисту біометричних паспортів, щоб скоротити випадки шахрайства з персональними документами.
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24 04 2019 09:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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