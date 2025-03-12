Європарламент ухвалив антитрампівську резолюцію

В Європі праві та ліві нарешті зійшлися в думках: що Трамп зраджує Україну і весь європейський континент.

Європейський парламент розкритикував "миротворчу" політику президента США Дональда Трампа за те, що вона винагороджує російського агресора і фактично змушує Україну до певної форми капітуляції.

У декларації Європарламенту, підтриманій голосами понад 440 депутатів із 720, "рішуче засуджуються будь-які спроби шантажем керівництва України змусити його здатися російському агресору з єдиною метою — оголошення так званої "мирної угоди". У заяві також засуджено як "контрпродуктивні та небезпечні" нинішні спроби адміністрації Трампа "домовлятися про припинення вогню та мирну угоду з росією через голову України та інших європейських держав".

Євродепутати вважають, що нинішні миротворчі зусилля США просто "винагороджують" російського диктатора путіна за трирічну повномасштабну агресію проти України.

Під заявою підписалися представники усього політичного спектру, представленого в Європарламенті – "зелені", соціалісти, демократи, ліберали, християнські демократи і навіть жорсткі праві.