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ПОЛІТИКА

Європарламент ухвалив резолюцію, у якій не визнав парламентських виборів у Грузії

28 листопада 2024, 14:58
Європарламент ухвалив резолюцію, у якій не визнав парламентських виборів у Грузії
Фото: gettyimages.com
Резолюцію підтримали 444 депутати, проти голосували 72, а утрималися — 82.

Європарламент заявив, що через значні порушення парламентські вибори в Грузії повинні бути проведені повторно під міжнародним наглядом.

Про це повідомили в Європарламенті.

Резолюцію підтримали 444 депутати, проти голосували 72, а утрималися — 82.

Депутати Європарламенту засудили численні і серйозні порушення під час виборів, включаючи задокументовані випадки залякування виборців, маніпуляції з голосами, втручання в роботу спостерігачів за виборами та ЗМІ, а також повідомлення про маніпуляції з електронними машинами для голосування.

Європарламент відкидає будь-яке визнання результатів парламентських виборів, і євродепутати вимагають проведення повторних виборів протягом року під ретельним міжнародним наглядом і за участю незалежної виборчої адміністрації.

Підтримуючи заклики до незалежного міжнародного розслідування звинувачень у маніпуляціях під час виборів, парламент вимагає від ЄС та його держав-членів запровадити персональні санкції проти посадовців та політичних лідерів Грузії, які несуть відповідальність за відступ від демократії, порушення виборчого законодавства та стандартів, а також зловживання державними інституціями.

До них належать прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе, мер Тбілісі і генеральний секретар правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе, спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі та колишній прем'єр-міністр і олігарх Бідзіна Іванішвілі.

Депутати Європарламенту також закликають ЄС суворо обмежити офіційні контакти на рівні ЄС з грузинським урядом і парламентом, чітко заявляючи, що Грузія, внаслідок нещодавно прийнятого антидемократичного законодавства, в тому числі "закону про прозорість та іноземний вплив", вже фактично призупинила процес інтеграції до ЄС.

Європарламент також засудив систематичне втручання росії в демократичні процеси в Грузії через дезінформацію, таку як змова "Партії глобальної війни", яка стверджує, що опозиція країни нібито втягне країну у війну з росією за наказом Заходу.

У резолюції також закликають переглянути безвізовий режим для громадян Грузії, якщо країна не дотримуватиметься стандартів ЄС у сфері демократичного врядування та свобод.

вибориЄвропарламентГрузіярезолюція

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