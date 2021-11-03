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Європарламент вдруге відклав дату ратифікації нової угоди з Британією

Угода про майбутні відносини тимчасово набула чинності на початку року, але все ще потребує затвердження депутатами Європарламенту
Лідери політичних груп Європейського парламенту в четвер вдруге відклали рішення про те, коли євродепутати будуть голосувати за нову торговельну угоду з Великою Британією.
Європарламент вдруге відклав дату ратифікації нової угоди з Британією Фото: Smallbusiness.co.uk

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Недавні події з Британією не дають нам позитивних сигналів для узгодження дати", - сказав представник парламенту, маючи на увазі напруженість у відносинах з Лондоном через рішення в односторонньому порядку продовжити пільгові періоди для прикордонних перевірок в портах Північної Ірландії, а також дипломатичний скандал через експорт вакцин.

Угода про майбутні відносини тимчасово набула чинності на початку року, але все ще потребує затвердження депутатами Європарламенту.

Теоретично Європарламент може дочекатися кінця квітня, коли закінчиться тимчасове застосування угоди.

Прессекретар сказав, що "немає необхідності" приймати рішення "зараз", і додав: "Будуть інші можливості зустрітися і прийняти рішення до наступного пленарного засідання у квітні".

Тиждень тому Європарламент відмовився призначити дату голосування, протестуючи проти того, що Євросоюз вважає внесеними Лондоном односторонніми змінами до домовленостей про Brexit щодо Північної Ірландії.

Європейська комісія, як і раніше, очікує, що до середини цього року в Північній Ірландії будуть створені постійні пости прикордонного контролю у зв'язку з виходом Великої Британії з ЄС.

Нагадаємо, що напередодні Британія погодилася дати ЄС більше часу для ратифікації торгової угоди

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11 03 2021 17:17
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