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ПОЛІТИКА

Європарламент відкладає слухання нових комісарів Єврокомісії до листопада

01 жовтня 2024, 16:48
Європарламент відкладає слухання нових комісарів Єврокомісії до листопада
Фото: reuters.com
Керівники комітетів Європарламенту більшістю підтримали пропозицію провести слухання щодо кандидатур єврокомісарів з 4 по 12 листопада.

Більшість керівників комітетів Європейського парламенту на зустрічі у вівторок, 1 жовтня, підтримали проведення слухань щодо кандидатур комісарів нової Єврокомісії в листопаді, що затримає початок її роботи.

Про це повідомляє Politico.

Керівники комітетів Європарламенту більшістю підтримали пропозицію провести слухання щодо кандидатур єврокомісарів з 4 по 12 листопада.

Остаточне рішення мають ухвалити в середу на зустрічі керівників політичних груп Європарламенту – це найвищий орган ухвалення рішень у цій інституції.

У разі, якщо слухання відбудуться в листопаді, нова Єврокомісія запрацює не раніше початку грудня. А якщо Європарламент відхилить кілька кандидатур комісарів, цей термін зсунеться до січня.

Альтернативна пропозиція – провести слухання в середині жовтня, що теоретично дозволить новому складу Єврокомісії приступити до роботи на початку листопада.

На такому варіанті наполягає тільки одна фракція – правоцентристська Європейська народна партія, до якої належить голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. ЄНП не вдалось заручитись підтримкою інших груп.

"(Голова ЄНП Манфред. – Ред.) Вебер хоче слухань у жовтні, але він ізольований і не має більшості", – сказав Politico один із євродепутатів на умовах анонімності.

ЄвропарламентЄврокомісія

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