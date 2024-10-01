Європарламент відкладає слухання нових комісарів Єврокомісії до листопада

Керівники комітетів Європарламенту більшістю підтримали пропозицію провести слухання щодо кандидатур єврокомісарів з 4 по 12 листопада.

Більшість керівників комітетів Європейського парламенту на зустрічі у вівторок, 1 жовтня, підтримали проведення слухань щодо кандидатур комісарів нової Єврокомісії в листопаді, що затримає початок її роботи.

Про це повідомляє Politico.

Керівники комітетів Європарламенту більшістю підтримали пропозицію провести слухання щодо кандидатур єврокомісарів з 4 по 12 листопада.

Остаточне рішення мають ухвалити в середу на зустрічі керівників політичних груп Європарламенту – це найвищий орган ухвалення рішень у цій інституції.

У разі, якщо слухання відбудуться в листопаді, нова Єврокомісія запрацює не раніше початку грудня. А якщо Європарламент відхилить кілька кандидатур комісарів, цей термін зсунеться до січня.

Альтернативна пропозиція – провести слухання в середині жовтня, що теоретично дозволить новому складу Єврокомісії приступити до роботи на початку листопада.

На такому варіанті наполягає тільки одна фракція – правоцентристська Європейська народна партія, до якої належить голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. ЄНП не вдалось заручитись підтримкою інших груп.

"(Голова ЄНП Манфред. – Ред.) Вебер хоче слухань у жовтні, але він ізольований і не має більшості", – сказав Politico один із євродепутатів на умовах анонімності.