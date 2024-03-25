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Європарламент відклав затвердження угоди про безмитну торгівлю ЄС із Україною

25 березня 2024, 18:31
Європарламент відклав затвердження угоди про безмитну торгівлю ЄС із Україною
Фото: reuters.com
Затвердження угоди відклали через погодження певних нюансів документа.

Заплановане на сьогодні ухвалення угоди про безмитну торгівлю з Україною у Європарламенті перенесли на середу, 27 березня через погодження певних нюансів.

Про це повідомляє RFM24.

Зокрема, Франція та Польща за підтримки країн, які межують з Україною, хочуть внести зміни, які ще більше обмежать імпорт сільськогосподарської продукції.

"Представники Бельгії стверджують, що відкладення затвердження угоди пов'язане з тим, що багато країн ще не знають, як будуть голосувати. Президія вирішила залишити ще трохи часу для прийняття остаточного рішення", – йдеться у матеріалі.

Проте поки що не планують вносити зміни до тексту самої угоди, оскільки це означатиме необхідність відновлення переговорів з Європарламентом і продовження законодавчого процесу, що може поставити під загрозу своєчасне погодження документа.

Тому керівництво Ради ЄС вирішило залишити ще трохи часу для ухвалення остаточного рішення.

Водночас дипломати з Франції запевняють, що відкладення угоди означає, що "переговори тривають" і що текст угоди не готовий до ухвалення.

"Збільшується кількість країн, які починають підтримувати рішення, запропоновані Польщею та Францією. Окрім сусідніх з Україною країн, свою готовність приєднатися до французько-польської ініціативи висловлюють також Італія, Австрія, Словенія та Хорватія . Однак Німеччина та Нідерланди не хочуть змін до договору, стверджуючи, що, з одного боку, не можна виділяти мільярди євро на підтримку України, а з іншого – позбавляють її можливості заробляти", – зазаначили у виданні. 

Європарламентвійна в Україніросія окупантиторгівля з Україною

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