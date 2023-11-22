Європарламент відкриє офіс в Києві – Euractiv

Європейський парламент погодився відкрити офіс в Україні для посилення підтримки українського парламенту.

Про це йдеться на сайті Euractiv.

Рішення вже схвалили і має на меті полегшити відносини з українським парламентом: налагодити його контакти з відповідними комітетами Європарламенту і полегшити адміністративну роботу.

Бюро - це орган Європейського парламенту, який відповідає за ухвалення адміністративних рішень щодо внутрішнього функціонування інституції.

Європейський парламент має офіс зв'язку для кожної країни-члена, який допомагає парламенту налагоджувати з ними зв'язки, організовуючи заходи та підтримувати зв'язки з місцевими ЗМІ.

Лише кілька офісів Європарламенту відкрито в неєвропейських містах, зокрема в Нью-Йорку, Аддіс-Абебі і Джакарті, де співробітники парламенту відряджаються до Представництва ЄС, написано на сайті.

Нагадаємо, що в кінці жовтня Президент Європейського парламенту Роберта Мецола запропонувала депутатам України і Молдови приєднатися до Європарламенту як спостерігачі.