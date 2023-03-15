Матеріали:
Теми:

Європарламент вимагає розширити санкції проти білорусі

15 березня 2023, 15:45
Європарламент вимагає розширити санкції проти білорусі
Фото: AFP
Євродепутати хочуть жорстких обмежувальних заходів проти мінська, які включають, зокрема, внесення до списку санкцій ЄС калійної галузі, оскільки вона є основним джерелом доходів білоруського режиму.

Європейський парламент у середу затвердив резолюцію, що засуджує систематичні репресії білоруського режиму проти білоруського народу та інакодумців і закликає до подальших санкцій проти цієї країни.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Парламент рішуче засудив нещодавні вироки з тривалими тюремними термінами для журналіста Анджея Почобута та лауреата Нобелівської премії миру Алеся Бєляцького, а також кількох інших осіб.

Ці вироки, стверджує резолюція, свідчать про прагнення режиму лукашенка придушити будь-яку громадянську активність на захист прав людини та всі незалежні ЗМІ у країні.

Європарламентарі також засудили тривалі тюремні терміни, заочно винесені лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та іншим діячам опозиційної Координаційної ради країни.

Європарламент знову рішуче засудив участь білорусі у війні росії проти України. Називаючи білоруський режим співучасником російського спонсорування тероризму за учасні держави, євродепутати розчаровані тим, що білорусь не була включена до нещодавно прийнятого ЄС 10-го пакету санкцій проти рф. 

Депутати закликали ЄС і його держави-члени розширити та посилити санкції проти білорусі, включити до них усіх співучасників репресій режиму, зокрема суддів, прокурорів, правоохоронців, персонал в'язниць і колоній, а також забезпечити належне виконання обмежувальних заходів. 

У резолюції наголошується на необхідності всебічного розслідування злочинів, скоєних режимом лукашенка проти народу білорусі, і міститься заклик до країн ЄС активно застосовувати принцип універсальної юрисдикції та готувати судові справи проти білоруських чиновників.

Білорусьсанкціїрежимвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Що робиться з росією в Україні.
Політика
Що робиться з росією в Україні. "Великий наступ" росіян може підштовхнути їх до поразки – Мік Раян
Переклад iPress – 15 березня 2023, 16:10
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Політика
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Переклад iPress – 15 березня 2023, 09:34
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Переклад iPress – 14 березня 2023, 16:49
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
Технології
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
14 березня 2023, 15:00
Спікер Маккарті не приїде до Києва. Але Україна вже є чинником внутрішньої політики США
Політика
Спікер Маккарті не приїде до Києва. Але Україна вже є чинником внутрішньої політики США
Дмитро Редько – 14 березня 2023, 14:51
Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Політика
Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Переклад iPress – 14 березня 2023, 12:14
Іранізація росії. Проблема режиму на роки? – Едвард Лукас
Політика
Іранізація росії. Проблема режиму на роки? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 березня 2023, 09:20
росіяни не здатні чомусь навчитися. Про це свідчать їхні ракетні істерики – Філліпс О’Брайен
Політика
росіяни не здатні чомусь навчитися. Про це свідчать їхні ракетні істерики – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 13 березня 2023, 16:20
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється