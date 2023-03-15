Європарламент вимагає розширити санкції проти білорусі

Євродепутати хочуть жорстких обмежувальних заходів проти мінська, які включають, зокрема, внесення до списку санкцій ЄС калійної галузі, оскільки вона є основним джерелом доходів білоруського режиму.

Європейський парламент у середу затвердив резолюцію, що засуджує систематичні репресії білоруського режиму проти білоруського народу та інакодумців і закликає до подальших санкцій проти цієї країни.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Парламент рішуче засудив нещодавні вироки з тривалими тюремними термінами для журналіста Анджея Почобута та лауреата Нобелівської премії миру Алеся Бєляцького, а також кількох інших осіб.

Ці вироки, стверджує резолюція, свідчать про прагнення режиму лукашенка придушити будь-яку громадянську активність на захист прав людини та всі незалежні ЗМІ у країні.

Європарламентарі також засудили тривалі тюремні терміни, заочно винесені лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та іншим діячам опозиційної Координаційної ради країни.

Європарламент знову рішуче засудив участь білорусі у війні росії проти України. Називаючи білоруський режим співучасником російського спонсорування тероризму за учасні держави, євродепутати розчаровані тим, що білорусь не була включена до нещодавно прийнятого ЄС 10-го пакету санкцій проти рф.

Депутати закликали ЄС і його держави-члени розширити та посилити санкції проти білорусі, включити до них усіх співучасників репресій режиму, зокрема суддів, прокурорів, правоохоронців, персонал в'язниць і колоній, а також забезпечити належне виконання обмежувальних заходів.

У резолюції наголошується на необхідності всебічного розслідування злочинів, скоєних режимом лукашенка проти народу білорусі, і міститься заклик до країн ЄС активно застосовувати принцип універсальної юрисдикції та готувати судові справи проти білоруських чиновників.